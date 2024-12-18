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ЗСУ б'ються не за території: Світан озвучив, яке завдання Україна виконує на Курщині

Анна Косик
18 грудня 2024, 20:17
295
Українські сили не воюють проти армії РФ у Курській області заради захоплення територій ворога.
ЗСУ б'ються не за території: Світан озвучив, яке завдання Україна виконує на Курщині
З самого початку ЗСУ не мали на меті захоплювати території РФ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Світан:

  • ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання на Курщині
  • Українські сили створюють буферну зону
  • Україна досягла мети у Курській області

В іноземних ЗМІ шириться інформація нібито про втрату Україною половини захоплених під час Курської операції територій країни-агресора Росії та здобуття окупантами переваги.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан 24 каналу заявив, що насправді ці заяви не є коректними, адже Україна продовжує операцію згідно з певним планом.

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"Перед українськими військовими не стояло завдання захоплення російської території і зараз не стоїть. Перше завдання, яке там виконується, – створення буферної демілітаризованої зони", - зазначив він.

Другим завданням, за словами експерта, є збільшення щільності військ РФ, які проводять наступальні дії. І його ЗСУ вже виконують.

"Потрібно було змусити російське військово-політичне керівництво перекинути на цей напрямок десятки тисяч військових, які не мали потрапити на Східний фронт чи були звідти зняті", - додав Світан.

Таким чином вже 70 тисяч російських окупантів не з'явилися на Донецькому фронті, бо були задіяні у боях на Курщині. Це дозволило українським військовим стримати ворожі сили у районах Курахового, Покровська та Великої Новосілки.

Операція ЗСУ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційні сили РФ задіяли у Курській області військових із КНДР. Однак Росія кидає в бій північнокорейських військових без будь-якої підтримки броньованої техніки. Тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили у посадках, після чого їх женуть на штурм.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Через це кількість втрат серед солдатів КНДР на Курському напрямку перевищила 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських солдатів та навіть незадоволені їхньою присутністю через незнання мови.

Раніше також главком Олександр Сирський повідомив, що російські військові разом із солдатами з Північної Кореї третю добу поспіль проводять інтенсивні наступальні дії в Курській області.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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