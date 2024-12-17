Загроза захоплення Дніпропетровської області: у ЗСУ попередили про нові плани РФ

Не виключено, що росіяни планують захід у Дніпропетровську область, попередив Богдан Петренко.

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РФ може наступати на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Ворог намагається захопити Велику Новосілку Донецької області

РФ може планувати захід у Дніпропетровську область

Армія країни-окупанта РФ намагається захопити Велику Новосілку Донецької області, заявив начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко.

Як наголосив він в ефірі телеканалу "Ми - Україна", не виключено, що у росіян є плани щодо атаки на Дніпропетровську область.

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Український офіцер пояснив, що це величезний вузол, який відкриває ворогові можливості для подальшого наступу в кількох напрямках.

"Йдеться як про напрямок на північ Донецької області в сторону Покровська, так і в напрямку заходу – Запорізької області. Не виключено, що росіяни мають в своїх планах захід і у Дніпропетровську область – з метою тиску на Україну або захоплення вцілому", - додав Петренко.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище. Також ворог просунувся далі.

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