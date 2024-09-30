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РФ перекинула резерви до Вугледара: ворог прорвався до околиць міста - DeepState

Юрій Берендій
30 вересня 2024, 02:34
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За даними DeepState, російська піхота вже "забігає" на околиці міста Вугледар та намагається закріпитись в багатоповерхівках.
РФ перекинула резерви до Вугледара: ворог прорвався до околиць міста - DeepState
Бої за Вугледар - ворог прорвався до околиць міста / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Російські окупаційні війська продовжують тиск на місто Вугледар Донецької області. Після захоплення шахти "Південнодонбаська №1" війська просуваються з боку дач у східну частину міста, повідомляє моніторингова група DeepState.

Аналітики зазначають, що російські війська намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, де вже з’являється піхота противника.

"Для взяття Вугледару росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БПЛА, які активно працюють дронами", - вказують вони.

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Крім того, тривають спроби тиску з правого флангу, але поки що до міста окупанти не дійшли. Одночасно із наступом піхоти окупанти ведуть постійні обстріли, а дорога на Богоявленку перебуває під вогневим контролем, тривають спроби ворога просунутися з боку Водяного.

РФ перекинула резерви до Вугледара: ворог прорвався до околиць міста - DeepState
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої за вугледар - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України можуть утримати контроль над Вугледаром у Донецькій області, якщо збережуть лінію постачання, що проходить на північ від міста, зазначив експерт BILD Юліан Рьопке.

Водночас, за словами військового експерта Сергія Кузана, Росія зосередила близько 30 тисяч військових у районі Вугледара, намагаючись оточити місто з півдня та північного сходу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська досягли околиць міста, але це навряд чи забезпечить їм значну оперативну перевагу для подальшого наступу на заході області.

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