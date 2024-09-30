РФ збирає резерви й готує новий штурм: генерал назвав імовірний напрямок

Українська та зарубіжна розвідки фіксують концентрацію додаткових ресурсів противника, попередив Ігор Романенко.

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/ Главред, міноборони РФ

Не виключено, що за ударами російських окупантів по Запоріжжю КАБами стоїть план проведення операції на цьому напрямку, заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

"Схоже на те, що вони планують бойові дії, можливо, операцію", - не виключив він в ефірі Radio NV.

Водночас експерт попередив про те, що українська та зарубіжна розвідки під Запоріжжям фіксують концентрацію додаткових ресурсів противника.

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"І це ознаки того, що на цьому напрямку можуть початися більш інтенсивні бойові дії", - зазначив він.

Романенко також додав, що у ворога з'явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували кореговані авіабомби і можуть їх запускати з дальності 100 кілометрів.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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