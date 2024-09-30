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РФ збирає резерви й готує новий штурм: генерал назвав імовірний напрямок

Олексій Тесля
30 вересня 2024, 01:30
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Українська та зарубіжна розвідки фіксують концентрацію додаткових ресурсів противника, попередив Ігор Романенко.
Ігор Романенко, російські військові
/ Главред, міноборони РФ

Не виключено, що за ударами російських окупантів по Запоріжжю КАБами стоїть план проведення операції на цьому напрямку, заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

"Схоже на те, що вони планують бойові дії, можливо, операцію", - не виключив він в ефірі Radio NV.

Водночас експерт попередив про те, що українська та зарубіжна розвідки під Запоріжжям фіксують концентрацію додаткових ресурсів противника.

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"І це ознаки того, що на цьому напрямку можуть початися більш інтенсивні бойові дії", - зазначив він.

Романенко також додав, що у ворога з'явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували кореговані авіабомби і можуть їх запускати з дальності 100 кілометрів.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Раніше у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська. Українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, пише Financial Times.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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