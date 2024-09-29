Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко

Аналітик вказує на те, що вже до кінця року дальність ударів російських авіабомб може зрости до 100 кілометрів.

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РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Росія може значно збільшити дальність своїх керованих авіабомб (КАБ), що поставить під загрозу не лише Запоріжжя, а й такі міста, як Полтава, Дніпро та Одеса. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Київ 24".

За його словами, у РФ залишилось десятки тисяч таких бомб із часів СРСР, і вони можуть використовувати до 3 тисяч щомісяця. Він також зазначив, що протидіяти КАБам неможливо, через неможливість навестись на них.

"Це не ракета, не дрон, вона не має за собою інверсійного сліду, для того, щоб на неї наводилась наприклад протиповітряна ракета", - пояснив він.

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Коваленко зазначає, що перший російський удар керованими авіабомбами по Бахмуту відбувся у 2022 році, коли висота польоту бомбардувальника складала 16 км, а дальність — 30 км. Нині ж дальність польоту цих керованих авіабомб перевищує 80 кілометрів.

"Я не виключаю, що до кінця цього року може бути покращення характеристик УМПК до 100 кілометрів", - зазначає він.

Якщо російським військам вдасться оснастити свої авіабомби реактивними прискорювачами, аналогічними французьким Haber або американським JDAM, дальність їхнього польоту може перевищити 150 кілометрів, зазначає Олександр Коваленко.

"Тому це вже загроза для Полтави, це загроза для Дніпра, навіть для Одеси", - підкреслює аналітик.

Він резюмує, що при цьому усі можливості протидії при таких відстанях використання КАБів нівелюються, залишається лише єдиний метод боротьби – завдання ударів по носіях цих бомб.

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари КАБами по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 вересня російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою керованих авіаційних бомб (КАБ), що призвело до серії потужних вибухів. Близько 18:00 було уражено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого постраждали дві людини. Вже о 23:00 зафіксовано повторний удар.

За останні дні такі удари по Запоріжжю відбуваються щодня через модернізацію конструкції бомб, що збільшило їхню дальність та ефективність, пояснює експерт Сергій Бескрестнов.

26 вересня ворог вдарив КАБом по приватному будинку в Харкові, поранивши трьох осіб.

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