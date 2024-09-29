УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко

Юрій Берендій
29 вересня 2024, 22:08
212
Аналітик вказує на те, що вже до кінця року дальність ударів російських авіабомб може зрости до 100 кілометрів.
Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко
РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Росія може значно збільшити дальність своїх керованих авіабомб (КАБ), що поставить під загрозу не лише Запоріжжя, а й такі міста, як Полтава, Дніпро та Одеса. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Київ 24".

За його словами, у РФ залишилось десятки тисяч таких бомб із часів СРСР, і вони можуть використовувати до 3 тисяч щомісяця. Він також зазначив, що протидіяти КАБам неможливо, через неможливість навестись на них.

"Це не ракета, не дрон, вона не має за собою інверсійного сліду, для того, щоб на неї наводилась наприклад протиповітряна ракета", - пояснив він.

відео дня

Коваленко зазначає, що перший російський удар керованими авіабомбами по Бахмуту відбувся у 2022 році, коли висота польоту бомбардувальника складала 16 км, а дальність — 30 км. Нині ж дальність польоту цих керованих авіабомб перевищує 80 кілометрів.

"Я не виключаю, що до кінця цього року може бути покращення характеристик УМПК до 100 кілометрів", - зазначає він.

Якщо російським військам вдасться оснастити свої авіабомби реактивними прискорювачами, аналогічними французьким Haber або американським JDAM, дальність їхнього польоту може перевищити 150 кілометрів, зазначає Олександр Коваленко.

"Тому це вже загроза для Полтави, це загроза для Дніпра, навіть для Одеси", - підкреслює аналітик.

Він резюмує, що при цьому усі можливості протидії при таких відстанях використання КАБів нівелюються, залишається лише єдиний метод боротьби – завдання ударів по носіях цих бомб.

Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко
Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари КАБами по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 вересня російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою керованих авіаційних бомб (КАБ), що призвело до серії потужних вибухів. Близько 18:00 було уражено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого постраждали дві людини. Вже о 23:00 зафіксовано повторний удар.

За останні дні такі удари по Запоріжжю відбуваються щодня через модернізацію конструкції бомб, що збільшило їхню дальність та ефективність, пояснює експерт Сергій Бескрестнов.

26 вересня ворог вдарив КАБом по приватному будинку в Харкові, поранивши трьох осіб.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Коваленко
Реклама

Головне за день

Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

23:15 Україна
"У жовтні маємо визначитися": Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн

"У жовтні маємо визначитися": Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн

21:07 Політика
Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни

Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни

20:23 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Трусити буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря 35223

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

Гороскоп на завтра 30 вересня: Стрільцям - весь світ біля ніг, Козерогам - рекордна удача 19511

Гороскоп на завтра 30 вересня: Стрільцям - весь світ біля ніг, Козерогам - рекордна удача

Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе 18961

Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти змію 18652

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти змію

Останні новини

23:15

Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

22:35

Заморожування війни і падіння режиму Путіна: чого чекати за негативного сценаріяВідео

22:08

Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко

21:30

Без розпалювача та за лічені хвилини: як легко розпалити вугілля для шашликуВідео

21:07

"У жовтні маємо визначитися": Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпМожливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид Шарп
20:46

Як угорці своїм опором радянським окупантам врятували ЄвропуПогляд

20:23

Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни

20:22

Вперше з Другої світової: вибори в Австрії виграла партія з фашистськими поглядами - ЗМІ

19:59

Обидва сценарії катастрофічні: як закінчиться війна в Україні - прогнозВідео

Реклама
19:45

"Загроза висока для цих міст України": що задумав Путін - прогноз

19:40

П'ять регіонів Росії - етнічні землі України, але є одна проблема - експертВідео

19:31

Такої погоди вже давно не було: Україну атакують сильні зливи і потужний вітер

19:23

Важко впізнати: що сталося із зіркою "Сватів" путіністкою Людмилою Артем'євою

18:58

ЗСУ можуть відстояти Вугледар: в BILD назвали ключову умову для успіху України

18:35

Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ

18:30

Дуже по-осінньому: неймовірний гарбузовий суп - правильний рецептВідео

18:24

Найбільший страх для щурів: що посадити в саду, щоб позбутись від гризунів

18:19

"Ядерна доктрина": як Путін дав заднюВідеоблоги

18:13

Путіна приберуть - свої чи чужіПогляд

18:06

"Злетіло в повітря 750 тисяч снарядів": у РФ немає запасів на чорний день - експертВідео

Реклама
18:01

Похолодає до "мінус" 3 та випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади

17:46

Удари вглиб РФ американським озброєнням: Зеленський озвучив очікування

17:20

"Один чоловічок уже був": у РФ висміяли заручини зрадниці Ані Лорак

17:12

Вибух ядерної ракети "Сармат" в Росії: стали відомі ключові причини інциденту

16:55

Лавров цинічно звернувся до Грузії з пропозицією щодо Абхазії та Південної Осетії

16:54

Папа Франциск потрапив у новий скандал - цього разу через жінок

16:51

Дозвіл на удари Storm Shadow по цілях у РФ: з'явився несподіваний прогнозВідео

16:27

Детонація триває досі: ЗСУ вдарили по складу із іранськими ракетами - Генштаб

16:17

"Багато чого боюся": дружина Євгена Кота розповіла про хворобу доньки

16:04

"Відбувались страшні речі": в ГУР розкрили нові деталі операції у Вовчанську

15:54

Що чекає на армію Путіна після ударів по арсеналах: у Британії зробили прогноз

15:45

Потужні пожежі після нальоту: дрони могли атакувати військовий аеродром на півдні РФ

15:36

"Україна ніколи не переможе Росію": кандидат у канцлери ФРН видав дивну заяву

15:04

"На межі розлучення": у путіністів Тарзана і Наташі Корольової почалися проблеми

14:39

Десятки дронів підірвали арсенал на півдні РФ: ЗМІ про потужний удар Сил оборони

14:26

Війська РФ готуються до штурмових дій у Запорізькій області: куди вони підуть

14:09

"Можна відразу закопувати": зрадниця Лоліта показалася в труні

14:04

Росіяни можуть піти у бік двох великих обласних центрів - прогноз Романенка

13:59

Як очистити крани від вапняного нальоту: жінка показала лайфхак із свічкоюВідео

13:46

"Його відпускають": мати Зінченка про несподівані деталі справи про вбивство Фаріон

Реклама
13:29

Майже 900 авіабомб за тиждень: Зеленський відповів на російський терорВідео

12:55

Депутат про дозвіл США на удари вглиб РФ: рішення вже було, але щось сталось

12:50

Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

12:50

"Він - художник": легендарний Френсіс Коппола висловився про Володимира Зеленського

12:10

РФ не змогла зупинити ЗСУ на Курщині: ключовий фактор зіграв проти неї - Forbes

11:55

Жінка показала геніальний метод, як відмити скляну плиту: потрібно лише 2 інгредієнтиВідео

11:38

Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість пораненихФото

11:36

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Кроликам - образи, Козлам - плітки

11:34

Зеленський відповів на вимогу Джонсона щодо звільнення посла України у США

11:19

Бої на Донбасі: чи може РФ ввести ліміти на боєприпаси після ударів по складахВідео

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти