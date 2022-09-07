ЗСУ знищили на Півдні штурмовик Су-25, понад 80 окупантів і багато російської техніки

ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Півдні / Фото facebook.com/okPivden

На південному напрямку Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів. Про це йдеться в зведенні Оперативного командування Південь за 6 вересня.

Обстановка в операційній зоні Півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївському районі один такий шпигун типу "Орлан-10" був збитий. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог в черговий раз застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного.

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Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника становлять:

83 окупанти;

5 танків;

12 гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";

3 гармати "Гіацинт-Б";

3 одиниці авто-бронетехніки.

"Знищено 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.

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