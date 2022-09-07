ЗСУ знищили на Півдні штурмовик Су-25, понад 80 окупантів і багато російської техніки

Обстановка в операційній зоні Півдня України напружена та динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів.
На південному напрямку Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів. Про це йдеться в зведенні Оперативного командування Південь за 6 вересня.
Обстановка в операційній зоні Півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.
Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївському районі один такий шпигун типу "Орлан-10" був збитий. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог в черговий раз застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного.
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати противника становлять:
- 83 окупанти;
- 5 танків;
- 12 гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
- 3 гармати "Гіацинт-Б";
- 3 одиниці авто-бронетехніки.
"Знищено 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.
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