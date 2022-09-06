Вантаж 200 для Ярославля: ЗСУ знищили заступника комбата, майора окупантів РФ

Герман Юдін / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили заступника командира батальйону російських окупантів, майора Германа Юдіна.

Про це повідомив в Telegram блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штірліц, зазначивши, що черговий росіянин зробив "крок доброї волі" – офіційно "денацифікувався і демілітаризувався".

Ліківідірованний рашист був родом з Ярославської області РФ, де повинні відбудуться його похорони, повідомляють росЗМІ. При цьому влада регіону запевнила, що сім'я загиблого отримає всю необхідну підтримку від держави.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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