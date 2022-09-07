'Діти - основа нації та мають бути знищені': росіянин назвав справжню мету Путіна в Україні

Росіянин пояснив, що означає заявлена мета "спецоперації" російського диктатора Путіна - "денацифікація". Справа зовсім не в тому, щоби боротися з "нацистами".
У соцмережі Tik Tok була опублікована розмова, яка відбулася між українкою і представником країни-агресорки Росії, який відверто заявив, що мета окупантів в Україні - це знищення української нації, зокрема, дітей.
Відео опублікувала блогерка під ніком usa_nani_ua.
Росіянин пояснив, що означає заявлена мета "спецоперації" Путіна - "денацифікація".
"Якби з нацистами боролися - це була б "денацистифікація", - сказав чоловік.
"[Українські діти] повинні здохнути. Денацифікація - знищення нації. [Діти є] основою нації. Тому повинні бути знищені", - зізнався росіянин.
Відео шокувало користувачів соцмереж, вони пишуть:
Як повідомляв Главред, раніше дружина російського окупанта розповіла йому телефоном, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали. Шокуючу розмову загарбника з дружиною перехопила і опублікувала Служба безпеки України.
Крім того повідомлялося, що російські окупанти в телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та навіть їдять собак.
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