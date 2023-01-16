Чоловік затискав артерію і давав сигнали рятувальникам: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка

Ольга з чоловіком жили на 9 поверсі під’їзду, у який влучила російська ракета.

У Дніпрі дивом вижили відома бізнес-тренерка з чоловіком/ ДСНС України у Дніпропетровської області, Instagram

У зруйнованому під’їзді будинку в Дніпрі дивом врятувалася сім’я відомої бізнес-тренерки Ольги Ботвінової. Чоловік і дружина жили на 9 поверсі будинку, у який 14 січня влучила російська ракета.

Ольга отримала травми. Її чоловік довгий час затискав артерію, щоб вона дочекалась допомоги. Про це розповідає сайт "Наше місто".

Щоб допомогти рятувальникам знайти його з дружиною, чоловік Ольги світив ліхтариком.

Зараз жінка перебуває в лікарні. У своєму Instagram вона написала, що у них з чоловіком фактично був другий день народження. Вона подякувала за допомогу рятувальникам і лікарям.

Ольга з чоловіком уже двічі тікала від "русского міра". У 2014 вони поїхали з окупованого Донецька, залишивши там успішний бізнес і дім. Навесні 2022 року їм довелося тікати з Херсона. Останнім часом вони жили у Дніпрі, де Ольга продовжувала працювати й організовувала великі заходи.

У Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка Ольга Ботвінова/ Instagram

У Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка Ольга Ботвінова/ Instagram

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. У ніч на 16 січня рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Серед жертв двоє дітей.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

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