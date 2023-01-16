Чоловік затискав артерію і давав сигнали рятувальникам: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка

У зруйнованому під’їзді будинку в Дніпрі дивом врятувалася сім’я відомої бізнес-тренерки Ольги Ботвінової. Чоловік і дружина жили на 9 поверсі будинку, у який 14 січня влучила російська ракета.
Ольга отримала травми. Її чоловік довгий час затискав артерію, щоб вона дочекалась допомоги. Про це розповідає сайт "Наше місто".
Щоб допомогти рятувальникам знайти його з дружиною, чоловік Ольги світив ліхтариком.
Зараз жінка перебуває в лікарні. У своєму Instagram вона написала, що у них з чоловіком фактично був другий день народження. Вона подякувала за допомогу рятувальникам і лікарям.
Ольга з чоловіком уже двічі тікала від "русского міра". У 2014 вони поїхали з окупованого Донецька, залишивши там успішний бізнес і дім. Навесні 2022 року їм довелося тікати з Херсона. Останнім часом вони жили у Дніпрі, де Ольга продовжувала працювати й організовувала великі заходи.
Ракетний удар РФ по Дніпру
Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.
Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. У ніч на 16 січня рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Серед жертв двоє дітей.
В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.
Читайте також:
- Під завалами будинку в Дніпрі може бути звільнена з полону героїня "Азовсталі"
- "Чудовий феєрверк. Приємно": в РФ радіють загибелі десятків цивільних у знищеному будинку в Дніпрі
- "Косорукі промазали": Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі