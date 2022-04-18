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Ворога відкинули назад: ЗСУ вибили орків з низки населених пунктів під Ізюмом

18 квітня 2022, 16:48

Ряд населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими були звільнені.

український військовий, українські військові, український солдат, українські солдати, ЗСУ
/ Макс Левін

Українські військові звільнили ряд населених пунктів на околицях Ізюма Харківської області від російських окупантів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в понеділок, 18 квітня.

"Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", - сказав Мотузяник на брифінгу в медіа центрі Україна в Києві.

Він підкреслив, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці - це місця найбільшого скупчення російських підрозділів.

"Саме звідти в тому числі вони будуть намагатися розвинути наступ на схід", - пояснив спікер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області тривають запеклі бої з російськими окупантами. ЗСУ вдалося звільнити село Гусарівка.

93-та ОМБр Холодний Яр показала наслідки боїв з окупантами.

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ЗСУ Харківська область війна Росії та України
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