Ворога відкинули назад: ЗСУ вибили орків з низки населених пунктів під Ізюмом

Ряд населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими були звільнені.
Українські військові звільнили ряд населених пунктів на околицях Ізюма Харківської області від російських окупантів.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в понеділок, 18 квітня.
"Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", - сказав Мотузяник на брифінгу в медіа центрі Україна в Києві.
Він підкреслив, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці - це місця найбільшого скупчення російських підрозділів.
"Саме звідти в тому числі вони будуть намагатися розвинути наступ на схід", - пояснив спікер.
читайте такожРозвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області тривають запеклі бої з російськими окупантами. ЗСУ вдалося звільнити село Гусарівка.
93-та ОМБр Холодний Яр показала наслідки боїв з окупантами.
Читайте ще:
- ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікою
- Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежі
- "Котел" і знищення ЗСУ: Інсайдер розкрив плани Кремля у війні з Україною