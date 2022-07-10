"Боротьба за розбудову економіки": Арестович описав головні завдання України у війні

Арестович описав головні завдання України у війні / УНІАН

Радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що історія прирекла Україну у війні з Росією на суперсуб'єктність. Про це він повідомив під час інтерв'ю з громадським діячем і бійцем ЗСУ Євгеном Карасем.

"Суб'єктність - це не тільки шлях до кращого життя, кращі дороги, комп'ютери, соціальне життя. Суб'єктність - це кривава бійка, яка накладається на економічні труднощі, і загроза від Росії нікуди не поділася. Це боротьба за перебудову економіки і структурні зміни в економіці. Ось що нас чекає, народ цього не розуміє. Це знову ж таки три головні завдання: повернути державу державі, повернути державу народу і повернути народу історію. А ми, як завжди, почали вирішувати у зворотному напрямку, оскільки війна змусила повернути нас до того, що народ повернув історію, але держава до держави не повернеться, держава не управляє державою, а потім держава народу", – сказав Арестович.

читайте такожКоли затихне наступ: Арестович дав прогноз після нових погроз Путіна

Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

До того Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

Інші новини: