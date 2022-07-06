Нові правила для військовозобов'язаних: Арестович присоромив українців за "зраду"

Олексій Арестович закликав не вестися на" зраду " / Фото УНІАН

В ОПУ розкритикували громадян України, який розводили "зраду" навколо наміру Генштабу впровадити новий порядок видачі дозволів на виїзд з області військовозобов'язаним.

"До якої ж міри потрібно себе не поважати, щоб шарахатися своєю думкою від одного поста в Інтернеті ( в даному випадку сторінки ГШ), та що там пост-пара формулювань, та що там формулювань-заголовків, заголовків в переспівках з чужих слів", - зазначив в Telegram радник голови офісу президента України Олексій Арестович.

Українці не переможуть без довіри, а без віри в добро і не виживуть, зазначив радник ОП.

"З багатьох різновидів боягузтва сама підла (не в сенсі шкоди, а в сенсі плазування) – це зміна думки про людину, колективі по першому наклепу (чого вже там говорити про просте непорозуміння) – і рівно цим хворіє неабияка кількість співвітчизників... більш дрібної реакції неможливо собі уявити. Панство. Ви закінчуйте з цим, так можна і до мишей до **ться. Адже абсолютно було ясно, що подібна норма, як дозвіл на переміщення за довідкою, нереальна і нездійсненна. Але все-зрадонька розлилася", - висловився Арестович.

"Благородні душі мають головну силу-силенну довіри до людини/людей і віру в те, що добра в ньому/них більше, ніж зла. Ми не переможемо без довіри. А без віри в добро в нас самих і не виживемо", - додав він.

Скандал з довідками для військовозобов'язаних

В Україні розгорівся справжній скандал після того, як у вівторок стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану.

Як говорилося в повідомленні Генштабу, для виїзду за межі своєї області вони повинні будуть отримати дозвіл в територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому його знову можна буде отримати в ТЦК.

Пізніше з'явилося уточнення, згідно з яким, якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл.

При цьому такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому такий дозвіл знову можна буде отримати в ТЦК.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому про порядок видачі т.зв. "дозволів", для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Пізніше група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

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