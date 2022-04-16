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Арестович назвав нову головну мету Росії у війні з Україною

16 квітня 2022, 00:29

При цьому Арестович розповів, що на Ізюмському напрямку зібрано близько 15 тисяч окупантів.

Арестович, війна
Олексій Арестович / Reuters, Офіс президента

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав нову мету війни Росії проти України.

В інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну Арестович сказав, що кожні 10 днів у окупантів нова мета. І п'ятою стало "знищення націоналістичних батальйонів".

"Це показує, як все "красиво" починалося, а зараз тільки знищити націоналістичні батальйони, і потім згортаємося. Чесно кажучи, я взагалі не впевнений, що з такими заявами про цілі війни вони будуть проводити операцію на Сході", – поділився політик.

При цьому Арестович розповів, що на найбільш "хороброму" Ізюмському напрямку зібрано близько 15 тисяч окупантів. А на всіх інших - по 4-5.

"А всього в цьому "страшному" наступі мало аж тисяч 35 взяти участь. Це максимум. Порівняно з початком війни - це таке собі. Це на всіх напрямках, з відволікаючими ударами. Тому завдання скромніють з кожним днем все більше, і цілі війни скромніють", - поділився Арестович.

За його словами, окупанти тягнуть в Україну "музейні екземпляри" 60х років.

Він зазначає, що фактично станом на 51-ту добу війни проти України Росія її програла, а також пояснив свою думку.

"По мобілізації в Росії. Замаячила йде техніка - БТР-60,"Град-1". Це техніка 60-х років. Це про те, що "ми зараз мобілізуємося і все в труху". Більше ніде немає такого, це було в найбільш відсталих частинах, немає техніки. Мобілізуй, не мобілізуй... у Росії проблеми з технікою. Тобто це кінець війні, вона програна. Тобто ми можемо сказати, що на 51-у добу Росія програла війну. Питання - в оформленні поразки, мені дуже цікаво подивитися, як вони будуть вирішувати це завдання", – зазначив радник глави Офісу президента.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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