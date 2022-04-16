НАТО втрутиться у війну: Арестович про можливу ядерну атаку

Олексій Арестович / УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловився щодо того, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю.

Як сказав Арестович 24 каналу, НАТО відразу втрутиться у війну і закличе Китай приєднатися.

За його словами, використання ядерної зброї передбачає подальший прохід підрозділів окупантів. Загарбники почнуть гинути від променевої хвороби в зоні ураження.

"Я уявляю росіян, яких після Чорнобиля заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян - не підуть", - заявив Арестович.

Водночас у війну відразу втрутиться НАТО. Альянс зі свого боку звернеться до Китаю з питанням: "Ви хочете, щоб через це маніяка припинилося життя всієї цивілізації?".

Сьогодні Китай має значний вплив на Росію, оскільки своєю війною Кремль підірвав стратегію торгівлі Пекіна.

На думку Арестовича, Росія може розіграти сценарій з програшем НАТО, щоб не програвати Україні.

"Тобто заяви про те, що росіяни будуть бити по вантажах Альянсу – це може бути стратегія підняття до такого стану, щоб в організації сказати Росії, що ті не хочуть ядерної війни, тому повинні підписати мирний договір про припинити війни", – підкреслив Арестович.

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Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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