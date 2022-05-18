Арестович показав, як на танку "поїхав воювати" з окупантами

Арестович / Офіс президента, скріншот

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович поділився кумедним відео.

Арестович показав, як управляє танком. Техніка була тигрового кольору. У танку також перебувала дитина в касці. Відповідний ролик Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

"Деякі стверджують, що ми боїмося і відсиджуємося. Так ось - це не так! 34-й вихід. Заходимо з флангу", - підписав відео радник глави ОП.

Зазначимо, напередодні Арестович випустив відео, в якому заявив, що його вигнали з ОПУ і тепер він працює на заправці.

"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. І вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час далеко не кожен може знайти роботу", – сказав він.

Відзначимо, що дана заява Арестовича, швидше за все, є жартом. Офіційно інформація щодо його звільнення ніким не підтверджується.

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