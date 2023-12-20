Аналітик пояснив, як на війну в Україні впливатимуть відносини США та Китаю

Якщо зниження напруженості між США та Китаєм продовжиться, Китай все більше почне впливати на Росію.

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Олександр Кочетков пояснив, як на ситуацію в Україні впливатимуть відносини США і Китаю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Відносини Китаю та США мають вирішальне значення - саме вони будуть проектуватися на війну, яку почала Росія проти України. Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що нещодавно помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, який є автором концепції трикутника - відносин Радянського Союзу (а потім – Росії), Китаю та Сполучених Штатів.

"З цієї концепції випливає, що Сполучені Штати повинні конкурувати з одним з кутів цього трикутника, але мати партнерські відносини з іншим. І ось зараз Сполучені Штати намагаються якось зменшити напругу у відносинах з Китаєм. Китай теж дуже цього хоче, тому що він хоче економічно захопити світ, а не воювати. Тим більше, зі Штатами", - пояснив Кочетков.

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Він додав, що Китай дратує війна в Україні, яка затягується, тому що війна в Європі так чи інакше її виснажує, а Європа для Китаю – це ринок збуту.

"Якщо зниження напруженості між США і Китаєм продовжиться, Китай все більше почне впливати на Росію. Поки що він дозволяє іншим країнам зі сфери свого впливу, наприклад, Північній Кореї, допомагати Росії. Потім цей дозвіл на допомогу буде поступово зменшено, а з іншого боку Китай буде більш ідейно виконувати певні застереження Сполучених Штатів щодо постачання в РФ товарів подвійного призначення", - вважає аналітик.

При цьому, додав Кочетков, Росія намагається шукати інші варіанти, щось виробляти сама.

"Тому війна на виснаження, якщо США та Європа не будуть в цьому сенсі працювати на повну, буде не на користь України", - резюмував аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

15 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. Сі Цзіньпін востаннє відвідував Штати у 2017 році.

На полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва президент США Джо Байден провів чотиригодинні переговори із Сі Цзіньпіном.

За словами глави Білого дому, під час зустрічі був досягнутий "реальний прогрес".

Президент Байден після переговорів з Сі Цзіньпіном знову назвав главу КНР "диктатором".

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