СБУ підірвала стратегічну залізницю Росії до Китаю - ЗМІ

ФСБ Росії та залізничники безуспішно намагаються ліквідувати наслідки успішної операції України в Сєверомуйському тунелі, пишуть журналісти.

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СБУ припинила рух залізничним шляхом з Росії до Китаю, яким росіяни отримують і зброю - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела

Служба безпеки України провела вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, в результаті якого зупинив свою роботу шлях залізничного сполучення між агресором Росією і Китаєм. Це стратегічна дорога - єдиний серйозний з/д шлях, який росіяни використовують, у тому числі, і для військових поставок.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, вибух стався в вночі на 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі – в Сєверомуйському тунелі імені Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ і Китаєм. І зараз цей шлях, який Росія використовує, в тому числі і для військових поставок, паралізований", - зазначили співрозмовники. відео дня

Співрозмовники сказали виданню, що йдеться про успішну спецоперацію СБУ.

Згідно з даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. На місці події працюють ФСБ і залізничники, які намагаються мінімізувати наслідки, але безуспішно.

У Росії заявили про "пожежу в поїзді в Сєверомуйському тунелі"

За даними Telegram-каналу Baza, причиною пожежі в Сєверомуйському тунелі нібито стало замикання кабельної мережі. На одній із ділянок встановлено вигоряння 200 м кабельної лінії.

"Причиною пожежі у вантажному поїзді в Сєверомуйському тунелі, за попередніми даними, стало замикання кабельної мережі. Вантажний склад з 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалік від станції Окусікан в Бурятії, коли машиніст почув хлопок. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст складу і його помічник не постраждали. В результаті події були пошкоджені три вагони-цистерни - один з них вигорів повністю", - сказано в повідомленні.

Також росіяни стверджують, що "затримки в русі поїздів немає".

"Зараз в тунелі працюють відновлювальні та пожежні поїзди - затримок в русі пасажирських поїздів немає. На місці події працюють правоохоронні органи", - підкреслили в повідомленні.

У РЖД підтвердили інцидент у Сєверомуйському тунелі

У пресслужбі Східно-Сибірської залізниці (РЖД) повідомили, що було загоряння вантажного поїзда в Сєверомуйському тунелі.

"29 листопада о 17:20 мск на перегоні Ітикіт — Окусікан в Бурятії під час руху по тунелю локомотивна бригада вантажного поїзда помітила задимлення однієї з цистерн із дизельним паливом. Склад був зупинений, до місця події направлені два пожежних потяги зі ст. Окусікан і Новий Уоян. Обсяг пошкоджень встановлюється. На даний момент частина вагонів виведена назовні. Рух поїздів не переривався, він організований по обхідній ділянці з незначним збільшенням часу в дорозі", - зазначено в повідомленні.

Вибухи у Росії

У ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді, який стався в ніч на 16 листопада. За словами речника військової розвідки України Андрія Юсова, окупанти залишилися без арсеналу зброї, який там зберігався.

Пізніше у Волгоградській області прогримів ще один вибух - дрони вдарили по тій же військовій частині з великим арсеналом зброї. Атаку провели нібито три безпілотники літакового типу.

26 листопада потужний вибух прогримів у Челябінську на тракторному заводі, який виготовляє запчастини для російської військової техніки. Після вибуху там спалахнула пожежа.

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