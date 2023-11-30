СБУ підірвала стратегічну залізницю Росії до Китаю - ЗМІ

Служба безпеки України провела вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, в результаті якого зупинив свою роботу шлях залізничного сполучення між агресором Росією і Китаєм. Це стратегічна дорога - єдиний серйозний з/д шлях, який росіяни використовують, у тому числі, і для військових поставок.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, вибух стався в вночі на 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі – в Сєверомуйському тунелі імені Бессолова, який знаходиться в Бурятії.
"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ і Китаєм. І зараз цей шлях, який Росія використовує, в тому числі і для військових поставок, паралізований", - зазначили співрозмовники.відео дня
Співрозмовники сказали виданню, що йдеться про успішну спецоперацію СБУ.
Згідно з даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. На місці події працюють ФСБ і залізничники, які намагаються мінімізувати наслідки, але безуспішно.
У Росії заявили про "пожежу в поїзді в Сєверомуйському тунелі"
За даними Telegram-каналу Baza, причиною пожежі в Сєверомуйському тунелі нібито стало замикання кабельної мережі. На одній із ділянок встановлено вигоряння 200 м кабельної лінії.
"Причиною пожежі у вантажному поїзді в Сєверомуйському тунелі, за попередніми даними, стало замикання кабельної мережі. Вантажний склад з 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалік від станції Окусікан в Бурятії, коли машиніст почув хлопок. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст складу і його помічник не постраждали. В результаті події були пошкоджені три вагони-цистерни - один з них вигорів повністю", - сказано в повідомленні.
Також росіяни стверджують, що "затримки в русі поїздів немає".
"Зараз в тунелі працюють відновлювальні та пожежні поїзди - затримок в русі пасажирських поїздів немає. На місці події працюють правоохоронні органи", - підкреслили в повідомленні.
У РЖД підтвердили інцидент у Сєверомуйському тунелі
У пресслужбі Східно-Сибірської залізниці (РЖД) повідомили, що було загоряння вантажного поїзда в Сєверомуйському тунелі.
"29 листопада о 17:20 мск на перегоні Ітикіт — Окусікан в Бурятії під час руху по тунелю локомотивна бригада вантажного поїзда помітила задимлення однієї з цистерн із дизельним паливом. Склад був зупинений, до місця події направлені два пожежних потяги зі ст. Окусікан і Новий Уоян. Обсяг пошкоджень встановлюється. На даний момент частина вагонів виведена назовні. Рух поїздів не переривався, він організований по обхідній ділянці з незначним збільшенням часу в дорозі", - зазначено в повідомленні.
Вибухи у Росії
У ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді, який стався в ніч на 16 листопада. За словами речника військової розвідки України Андрія Юсова, окупанти залишилися без арсеналу зброї, який там зберігався.
Пізніше у Волгоградській області прогримів ще один вибух - дрони вдарили по тій же військовій частині з великим арсеналом зброї. Атаку провели нібито три безпілотники літакового типу.
26 листопада потужний вибух прогримів у Челябінську на тракторному заводі, який виготовляє запчастини для російської військової техніки. Після вибуху там спалахнула пожежа.
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