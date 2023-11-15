Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув з візитом до США: про що говоритиме з Байденом

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. У нього запланована зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Однією з головних тем дискусії двох лідерів стануть події в Україні.
Як пише Reuters, Сі Цзіньпін Востаннє відвідував США у 2017 році. Вранці в середу, 15 листопада, глава КНР повинен зустрітися з Джо Байденом в Сан-Франциско, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
"Ця зустріч стане першою особистою зустріччю лідерів США і Китаю за рік, і офіційні особи США розглядають її як можливість зменшити напругу в тому, що багато хто називає найнебезпечнішим суперництвом у світі", - пише видання.
Сі Цзіньпін перебуватиме в США з візитом до 17 листопада.
На злітній смузі Сі Цзіньпіна зустрічали, зокрема, міністр фінансів Джанет Йеллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.
Після прибуття Сі Цзіньпін помахав рукою з пандуса свого літака Air China щоб привітати американських чиновників, потім сів у свій китайський лімузин Hongqi, або "червоний прапор", і вирушив з аеропорту до Сан-Франциско, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.
Дивіться відео - Сі Цзіньпін прибув з візитом до США:
Сі Цзіньпін і Байден мають намір обговорити двосторонні відносини між Вашингтоном і Пекіном - відновлення контактів між військовими США і Китаю, а також врегулювання економічних відносин між двома країнами.
Також, як очікується, лідери США і КНР обговорять ситуацію в Тайванській протоці, загострення на Близькому Сході та війну Росії проти України. У Білому домі вважають, що Китай міг би підтримати Київ і сприяти завершенню військових дій.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Цзіньпіна
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що від зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна не варто очікувати якихось проривних рішень.
"Я не бачу тут умов для проривів. Це не зустріч поділу епох, якою, наприклад була зустріч президента Сполучених Штатів Рейгана і секретаря ЦК КПРФ Горбачова в Рейк'явіку, що почали епоху ядерного роззброєння. Тут мова йде про певний поінт перед новим етапом великої гри. Ці відносини не розгортаються на 180 градусів, тому що протиріччя між Сполученими Штатами Америки і Китаєм настільки глибокі, що за одну зустріч розгорнути їх не вдасться", – сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.
За його словами, протиріччя між США і Китаєм дуже глибокі, і вони мають тенденцію до поглиблення та переходу до гарячої фази.
"Поточне завдання двох президентів - вплинути на те, щоб ця гаряча фаза не настала дуже швидко, хаотично і не контрольовано. Тому це будуть складні переговори, з багатьма аспектами, і, сподіваюся, що вони будуть мати сухий залишок, принаймні для України", – сказав Кулик.
Експерт також зазначив, що для України може бути 2 позитивні наслідки від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна. За його словами, Китай не відмовиться підтримувати Росію, але Байден може переконати китайського лідера піти на поступки в інших питаннях.
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