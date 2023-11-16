Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором і пояснив, що має на увазі

У червні президент США Джо Байден також назвав лідера КНР "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

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Джо Байден знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот

Президент США Джо Байден після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які він охарактеризував як "конструктивні та продуктивні", знову назвав главу КНР "диктатором".

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: "Ну, подивіться, він диктатор", передає CNN.

"Він диктатор в тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною", - пояснив глава Білого дому.

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Як повідомляв Главред, у червні президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

15 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. Сі Цзіньпін Востаннє відвідував Штати у 2017 році.

На полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва президент США Джо Байден провів чотиригодинні переговори з Сі Цзіньпіном.

За словами глави Білого дому, під час зустрічі був досягнутий "реальний прогрес".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав партнерство між країнами "найважливішими двосторонніми відносинами у світі". За його словами, "Земля досить велика, щоб обидві країни могли досягти успіху".

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