Американський генерал розповів, чим небезпечна для України "заморозка" війни з Росією

Генерал США, ЗСУ / Ohio.edu і УНІАН

Уповільнення темпів наступу російських окупантів, яке їх Міністр оборони Сергій Шойгу пояснив "турботою про цивільних жителів", говорить про те, що путінські війська видихаються. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд.

Як каже офіцер, Кремль поки не може знайти в РФ достатньо добровольців для війни. Але якщо зараз заморозити ситуацію на фронтах, то це буде велика загроза для України.

За його словами, як тільки війна заморозиться, це буде перепочинок для росіян. Вони будуть відновлювати сили і зможуть це зробити в період від півроку до року. І тоді вдарять з новою силою.

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Арнольд зазначив, що США і союзники по НАТО ні в якому разі не повинні говорити про замороження конфлікту. А, навпаки, їм зараз потрібно забезпечити Україну сучасною зброєю - для того, щоб вдарити по Росії (поки російські окупанти виснажені).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявляв, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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