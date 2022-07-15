Генерал США назвав головну умову і терміни перемоги України у війні з РФ

У США назвали умову перемоги України у війні з РФ / Генштаб ЗСУ

Україна може здобути військову перемогу над Росією, в тому числі, повернути контроль над всією територією, включаючи Крим, заявив американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

В інтерв'ю РБК-Україна він підкреслив, що у Заходу є можливості забезпечити Україну зброєю, щоб перемогти Росію протягом одного року.

Американський військовий упевнений в тому, що Україні потрібна західна авіація, щоб перемогти Росію в найближчі кілька місяців, протягом наступного року.

"НАТО або менша коаліція на чолі зі Сполученими Штатами повинні поставити мету поразки Росії в Україні – за допомогою їх військово-повітряних сил і українських сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил", - зазначив він.

Генерал США також вказав на те, що Україна володіє стійкістю свого народу, своїх воїнів і своєю мотивацією перемогти Росію.

"Україна може перемогти <...> Україна повинна перемогти, і вона повинна перемогти протягом наступного року", - додав Арнольд.

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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив про те, що ЗСУ мають законне право атакувати Кримський міст, тому що він споруджений на захопленій території України.

Його знищення завдасть істотного удару по логістиці окупантів, оскільки він пов'язує материкову частину РФ з Кримом.

Американський генерал упевнений, що для знищення Кримського моста ЗСУ можуть використовувати недавно надані західними союзниками ракети Гарпун.

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