"Витрати дуже високі": Донбас ще не втрачений, триває війна на виснаження - генерал США

Донбас ще не втрачено - американський генерал / flickr by Kenan Institute

Донбас для України ще не втрачено, а ЗСУ продовжують боротися з російськими планами щодо окупації Донецької та Луганської областей, заявив під час сьогоднішнього брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачений Донбас? Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони відвойовують", - заявив Міллі, відповідаючи на запитання журналістів.

Також за словами американського генерала, "досягнення" Росії в Донецькій і Луганській областях від початку вторгнення в Україну є дуже малими.

"Суть в тому, що витрати дуже високі, досягнення дуже малі, в Луганську і Донецькій області йде війна на виснаження", - додав генерал.

Зараз зіткнення між українськими і російськими військами на Сході стали дуже інтенсивними, "десятки тисяч артилерійських пострілів відбувається кожну добу".

Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставленим цілям. Україна як і раніше ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів з HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ виявиться всього 12 таких установок.

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