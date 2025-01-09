Альтернатива вступу до НАТО: що Україні можуть запропонувати в Альянсі – думка

Важливо:
- Альтернатива вступу до НАТО - відкладений вступ до Альянсу
- Україні можуть запропонувати договори про стратегічну безпеку
Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував скептичні заяви Дональда Трампа щодо перспектив вступу України до НАТО.
У коментарі Главреду він не виключив, що альтернатива вступу України до НАТО може передбачати відкладене приєднання до Альянсу на 10-20 років.
"Альтернатива вступу до НАТО - це або відкладений вступ до НАТО на 10-20 років, або укладення двостороннього договору про стратегічну безпеку та взаємну оборону зі Сполученими Штатами - подібного до тих, які мають США з Ізраїлем, Південною Кореєю та низкою інших країн", - пояснив експерт.
Співрозмовник також зазначає, що водночас може розглядатися питання надання Україні гарантій за допомогою поставок необхідних озброєнь для відбиття нової ймовірної агресії.
"Також можливим варіантом є надання довгострокових гарантій поставок озброєння, поки не буде підписано повноцінний мирний договір між Україною і РФ", - додав Куса.
Вступ України до НАТО - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну в НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.
Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".
Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.
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Хто такий Ілля Куса
Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".
За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.
Володіє англійською та арабською мовами.
Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.
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