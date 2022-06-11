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Агресори готуються нападати на Слов'янськ, їхні атаки обмежуються вузькими фронтами - ISW

11 червня 2022, 07:35

Окупанти приділяють основну увагу координації наступу на південному сході Харківщини з іншим наступом - на північному заході Донеччини.

ВСУ, шеврон
Агресори готуються нападати на Слов'янськ-ISW / колаж сайт президента України / Сергій Гайдай

Американські експерти зазначили, що станом на ніч з 10 червня на 11 червня в зоні бойових дій на Донбасі йдуть жорстокі битви між українськими та російськими військами. Але армія російських окупантів здебільшого все ще не відходять від пристріляних доріг і обмежені у своїх пересуваннях вузькими фронтами, кажуть аналітики Інститута вивчення війни (ISW).

За їх словами, російські окупанти надалі все одно збираються розгорнути наступ на місто Слов'янськ, що на Донеччині.

"Однак ці батальйонні тактичні групи, цілком ймовірно, зазнали великих бойових втрат і можуть складатися із залишків інших частин. Українські повідомлення про додаткові десять БТГ, які діють на цьому напрямку вказують на те, що Кремль реорганізував свої підрозділи і, можливо, перекинув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою наявну бойову міць на 50%", – йдеться в повідомленні ISW.

Крім того, аналітики окремо відзначили, що російським окупантам у своїх атаках буде вкрай важко використовувати свою нову чисельну перевагу.

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Контрнаступ ЗСУ на Донбасі

Український лідер Володимир Зеленський минулого вівторка, 7 червня, заявив, що українська армія поки не зможе перейти в контрнаступ. ЗСУ не вистачає важкої зброї, за його словами.

До того секретар РНБО Олексій Данілов теж говорив - що ЗСУ для переходу до масштабної контрнаступальної операції потрібно багато зброї. В першу чергу, необхідні сотні одиниць ракетно-залпових систем, артилерійських систем, а також літаки, танки і тисячі бойових дронів. Крім того, як додав Данілов, у ЗСУ потрібно терміново сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про проблеми України з озброєннями і закликав країни Заходу надати якомога більше зброї. За його словами, у РФ зараз тотальна перевага в зброї на Донбасі. Без збільшення поставок ЗСУ буде складно зупинити наступ військ РФ, а про контрнаступ не може бути й мови.

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Автор: Єгор Бунін
війна на Донбасі новини України війна Росії та України
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