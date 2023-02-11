Адвокат пояснив, чи можуть військкомати залучати поліцію до розшуку призовників

Територіальні центри (в просторіччі - військкомат) не мають ніякого права давати правоохоронним органам розпорядження про розшук і силову доставку людей, які ухиляються від мобілізації. Про це написав на своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.
Чи можуть мобілізованих розшукувати
За його словами, з боку працівників терцентрів вимоги про розшук є всього лише "правовою нісенітницею" і підміною понять.
Справа тому, каже Сімутін, процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). І її призначають тільки після того, як правоохоронці оголосили підозру в ухиленні від призову по мобілізації.
Далі, після того, як людину оголосили в розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доставку підозрюваного в поліцію.
Розшук мобілізованих
В цілому ж, оголосити в розшук і затримувати людину можна тільки:
- за рішенням суду;
- після оголошеної та обґрунтованої підозри;
- в рамках відкритої кримінальної справи.
Симутін каже - все вищевказане неможливо зробити в рамках адміністративної справи або на підставі документів про мобілізацію, затверджених постановою Уряду.
Що потрібно робити, якщо затримала поліція
Спершу потрібно попросити поліцейського пояснити причину затримання і пред'явити рішення суду про Сімутін каже, що шансів на чітку відповідь від копів практично немає. Правда, все вищевказане не працює, якщо людина вже отримав повістку в визначеному законом порядку і не з'явився для проходження військово-лікарської комісії. Тому як в такому випадку, вже настає кримінальна відповідальність.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.
Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.
Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.
7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів - аж до літа.
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