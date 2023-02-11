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Адвокат пояснив, чи можуть військкомати залучати поліцію до розшуку призовників

11 лютого 2023, 12:27
Адвокат Роман Сімутін відповів на животрепетне питання - чи мають право співробітники терцентрів оголошувати людей в розшук в ході мобілізації.
Поліція, мобілізація
Чи можуть військкомати підключати копів до розшуку призовників - пояснення адвоката / колаж фото УНІАН

Територіальні центри (в просторіччі - військкомат) не мають ніякого права давати правоохоронним органам розпорядження про розшук і силову доставку людей, які ухиляються від мобілізації. Про це написав на своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

Чи можуть мобілізованих розшукувати

За його словами, з боку працівників терцентрів вимоги про розшук є всього лише "правовою нісенітницею" і підміною понять.

Справа тому, каже Сімутін, процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). І її призначають тільки після того, як правоохоронці оголосили підозру в ухиленні від призову по мобілізації.

Далі, після того, як людину оголосили в розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доставку підозрюваного в поліцію.

Розшук мобілізованих

В цілому ж, оголосити в розшук і затримувати людину можна тільки:

  • за рішенням суду;
  • після оголошеної та обґрунтованої підозри;
  • в рамках відкритої кримінальної справи.

Симутін каже - все вищевказане неможливо зробити в рамках адміністративної справи або на підставі документів про мобілізацію, затверджених постановою Уряду.

Що потрібно робити, якщо затримала поліція

Спершу потрібно попросити поліцейського пояснити причину затримання і пред'явити рішення суду про Сімутін каже, що шансів на чітку відповідь від копів практично немає. Правда, все вищевказане не працює, якщо людина вже отримав повістку в визначеному законом порядку і не з'явився для проходження військово-лікарської комісії. Тому як в такому випадку, вже настає кримінальна відповідальність.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів - аж до літа.

Інші новини про мобілізацію:

мобілізація поліція війна Росії та України
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