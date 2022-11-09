Пекельна ніч у Дніпрі: росіяни ударили Градами і дронами-камікадзе, є поранені

Наслідки атаки на Дніпро / Резніченко, Лукашук Telegram

Росіяни атакували Дніпро дронами-камікадзе, які потрапили в логістичне підприємство, виникла велика пожежа, 4 поранених.

Як повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, п'ять баражуючих боєприпасів знищила наша ППО.

"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П'ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є і попадання. У Дніпрі безпілотники потрапили в логістичне підприємство. Поранено 4-ро його працівників. Всі в лікарні. Троє важкі", - повідомив Резніченко.

Через ворожий удар на підприємстві виникла пожежа на площі понад 3 тисячі квадратних метрів. Рятувальники вже загасили полум'я. Зруйновано склади підприємства.

"По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" і важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мировська та Марганецька. Люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", – додав голова ОВА.

Нагадавши,18 жовтня в Дніпрі також були вибухи. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ракети влучили в об'єкти енергетики. Пошкодження серйозні.

Увечері, 25 жовтня, у Дніпрі були чутні звуки вибухів. Перед цим в місті і області була оголошена повітряна тривога.

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

За словами мера Бориса Філатова, загинули щонайменше дві цивільні особи. Одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, розташованій поруч з АЗС.

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