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Загроза захоплення Дніпра: військовий експерт оцінив ймовірність нового удару РФ

6 листопада 2022, 21:24

Володимир Путін не знімав з порядку денного план повної політичної окупації України, нагадав Олег Жданов.

Дніпро, атака на Дніпро
Експерт оцінив ймовірність атаки РФ на Дніпро / Фото УНІАН , gorod.dp.ua

Сценарій окупації РФ Дніпра залишається лише "наполеонівським планом" російських загарбників, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Це ті плани, які ніколи не можуть бути реалізовані. Нещодавно ми озвучували плани РФ зібрати угруповання військ і дійти до Молдови, захопивши при цьому Миколаїв і Одесу. Так, Росія повернулася до стратегічних планів. Путін планує зібрати 1,2 млн мобілізованих", — підкреслив він.

На думку військового експерта, сьогодні немає загрози захоплення РФ будь-якого більш-менш великого районного центру в Україні.

"Можливо, якісь невеликі населені пункти вони і зможуть захопити, але це буде тимчасово, або взагалі не вийде", — вважає він і нагадав, що навіть ту кількість російських мобілізованих, які військкомати "зловили", командуванню нічим годувати та у що нормальне одягнути.

"Путін не знімав з порядку денного план повної політичної окупації України. І він досі навіть переговорний процес хоче організувати в контексті підкорення України", – додав Жданов.

Раніше Жданов заявив про те, що питання звільнення Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, про що нібито існують негласні домовленості.

Не виключено, що президент України Володимир Зеленський нібито обіцяв західним партнерам не воювати з Росією за Крим.

Експерт нагадав, що про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях.

Читайте більше:

новини Дніпра Олег Жданов війна Росії та України
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