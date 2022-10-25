Почалася потужна пожежа: окупанти вдарили ракетами по Дніпру

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Увечері, 25 жовтня, в Дніпрі чути звуки вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Влада закликає громадян перебувати в укриттях.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт у місті. Він просить дочекатися офіційної інформації Військової адміністрації.

При цьому, військовий кореспондент Роман Бочкала повідомляє про пожежу в місті.

"В результаті вибуху в Дніпрі є пожежа", - зазначив він.

Жертви в Дніпрі

"В даний час відомо, що загинули мінімум дві цивільні особи", - заявив Борис Філатов.

За його інформацією, одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, розташованій поруч з АЗС.

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко передавати, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС. Двоє цивільних вдалося врятувати.

"Станом на даний момент пожежу локалізовано на площі 300 квадратних метрів", - заявив Тимошенко.

Удари по Дніпру

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі також прогриміли вибухи. Над містом піднімається стовп чорного диму.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" у Дніпрі. Він зазначив, що ракети потрапили в об'єкти енергетики. Пошкодження серйозні.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у свою чергу, закликав громадян залишатися в укриттях через ракетну загрозу.

Глава ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram, що росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі.

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