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"Зеленський не хотів чути": в ОП відповіли на закиди Байдена в ігнорі підготовки агресії РФ

11 червня 2022, 10:32

Джо Байден заявив про те, що Володимир Зеленський нібито не звертав уваги на попередження.

Байден, Зеленський
Джо Байден і Володимир Зеленський / колаж Reuters

Президент США Джо Байден заявив про те, що Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані для підтвердження, що він (Путін - ред.) збирався перейти кордон. Не було ніяких сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей", - цитує Байдена Bloomberg.

Президент США визнав, що можливість повномасштабного вторгнення могла здатися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути".

Він звинуватив Путіна в "спробі знищити культуру, а не тільки націю" України і сказав, що російський лідер вважає Київ "резиденцією матінки - Росії".

В ОП відповіли на заяву Байдена

Президент Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери "не хотіли чути". Про це заявив LIGA.net спікер президента Сергій Никифоров.

Він коментував слова президента США Джо Байдена, який сказав, що взимку Зеленський нібито "не хотів чути" попередження про небезпеку широкомасштабного вторгнення Росії.

Никифоров нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом: лідери детально обмінювалися думками і оцінками ситуації.

"Тому фраза" не хотів чути " ймовірно потребує уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів ввести пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ і деескалації ситуації. І тут вже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", – додав спікер Зеленського.

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Раніше повідомлялося про те, що Байден напередодні вторгнення Росії на територію України 24 лютого віддав наказ розсекретити дані розвідки, так як держави-союзники скептично сприймали всі заяви офіційних осіб Сполучених Штатів про те, що РФ готує напад.

Представники американської розвідки пояснили ситуацію політикам США. Однак коли ті розповіли про це колегам з інших країн, вони не повірили і зіткнулися зі скептицизмом.

Читайте також:

Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
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