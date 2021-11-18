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Лікар розвінчав популярний міф про COVID-19 у дітей

18 листопада 2021, 07:58

Діти мають більшу опірність коронавірусній інфекції, тому що у них "на 50% більше лейкоцитів", але це не означає, що дитину не потрібно лікувати.

коронавірус, діти
Коронавірус однаково вражає і дорослих, і дітей / ua.depositphotos.com

Поширена думка про те, що діти не вразливі перед коронавірусною хворобою є помилковою. COVID-19 однаково вражає і дорослих, і дітей. У останніх хвороба часто може проходити безсимптомно, однак при перших же ознаках коронавірусу батькам слід звернути на це увагу.

Лікар Ігор Гайдук в інтерв'ю УНН заявив, що діти мають велику опірність інфекції, тому що у них "на 50% більше лейкоцитів".

"Дітям природа дала таку кількість лейкоцитів, що у них одразу починається синтез антитіл, і тому хвороба може протікати без клінічних проявів", – зазначив медик.

Він же закликав не покладатися лише на цю особливість дитячого організму, особливо в тому випадку, якщо у дитини в анамнезі є хронічні захворювання, які в свою чергу, можуть привести до важкої форми хвороби

"Саме тому, при перших проявах хвороби треба проводити діагностику і починати раннє лікування", - сказав Гайдук.

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Лікар закликав при найменших підозрах на COVID-19 робити дитині тест на коронавірус і звертатися до лікаря, лікуватися.

Коронавірус у дітей

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що Дельта-штам коронавірусу почав сильно атакувати дітей. Якщо у хворої дитини з'явився висип на тілі, то це може свідчити про смертельно небезпечне ускладнення хвороби. Медик зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію, батьки повинні одразу повідомити про це лікаря.

Директор Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга Іванова назвала головні симптоми коронавірусу у дітей.

Нещодавно у дітей виявили незвичайний симптом коронавірусу, який дуже легко можна переплутати з поширеним захворюванням.

У листопаді відомий інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявляла, що діти, у яких коронавірус у більшості випадків проходить безсимптомно, є "двигуном епідемії", оскільки розносять інфекцію і заражають людей з груп ризику.

У Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.

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