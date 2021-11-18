"Статистика страшніша за ту, яку ви читаєте": Голубовська розповіла, як діагностують COVID-19

Ольга Голубовська пояснила, чому хворих на коронавірус в Україні більше / facebook.com/ogolubovska

Коронавірус-статистика в Україні відстає від реальної, а хворих набагато більше. Про це заявила інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

"Насправді реальна статистика страшніша за ту, яку ви читаєте. Тому що величезна кількість людей, особливо з легкими та середньо-важкими симптомами, зараз лікуються вдома, їх навіть не фіксують", - зазначила Голубовська в коментарі "Фактам".

За її словами, у медиків досі величезна проблема поставити діагноз людині, у якої негативний ПЛР.

"В інфекційній патології є поняття "визначення випадку захворювання". Тому що ми не ставимо діагноз за ПЛР. ПЛР, серологічні дослідження, дослідження на антиген і будь-які інші - це ті дослідження, які підтверджують наш діагноз, але не виключають його ні в якому разі. Ми з вами знаємо з різних публікацій, що ПЛР від 15 до 30 відсотків може бути помилково-негативним, але це не означає, що людина не хвора коронавірусом",- пояснила інфекціоніст.

читайте такожВід ПЛР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусіГолубовська зазначила, що при визначенні діагнозу враховується епідеміологічна обстановка, контакти, в тому числі сімейні, зміни на КТ та інше.

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"А у нас досі люди з явним ковідом (наприклад, сімейний спалах), але у когось ПЛР негативний - і їм не ставлять діагноз. Більш того, Національна служба здоров'я не виплачує гроші в стаціонари за ПЛР-негативні випадки захворювання. А їх може бути до третини від загальної кількості. Тому, звичайно, офіційна статистика відстає", - вважає інфекціоніст.

Також Голубовська засумнівалася в тому, що в статистику потрапляють дані приватних клінік.

Зазначимо, що станом на ранок четверга, 18 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 591 жителя країни. У тому числі захворіли 1478 дітей і 377 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали 19 633 людини.

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