'Буде важкий період': Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті

Російські окупанти будуть використовувати комплексний підхід під час проведення своїх операцій.

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Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ГУР МО

На Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня – початок червня цього року.

Але ця ситуація буде не катастрофічною. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю BBC Україна.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", – зазначив він. відео дня

За словами Буданова, російські загарбники будуть використовувати комплексний підхід.

"Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", – сказав голова ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

В ISW раніше зазначали, що українські військові можуть призупинити наступ РФ за умови швидкого надходження допомоги від США. Але поки військова допомога від США прибуде в Україну, російські окупанти спробують скористатися цим "вікном", щоб активізувати наступ та удари ракетами і дронами.

У Bloomberg зазначають, що допомога від США дасть перепочинок ЗСУ, але ще далеко до зміни ситуації на фронті. Україна потребує додаткових засобів, якщо збирається просуватись вперед та відкидати російських окупантів.

Окупанти у ніч на 22 квітня запустили 8 дронів і 3 ракети – на Одещині є влучання. Вдалося знищити п’ять "Шахедів" та один "Орлан". В Одеській області було влучання ворожих дронів-камікадзе.

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