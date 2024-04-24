УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Експерт дав оцінку прогнозу Буданова про "важкий" травень: чого чекати

Яна Ставська
24 квітня 2024, 02:40
Кремль вже втратив "вікно можливостей" для наступу, вважає аналітик Іван Киричевський.
Експерт дав оцінку прогнозу Буданова про
На що натякав Буданов? Пояснення аналітика / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Киричевського, УНІАН

Слова очільника ГУР Кирила Буданова про важкий травень - початок червня не варто сприймати як тривожний сигнал, зауважив аналітик Defense Express Іван Киричевський. Навпаки - представники воєнного командування натякають, що щодо намірів ворога є усі необхідні дані.

На думку Киричевського, Кремль вже втратив "вікно можливостей", яке йому дозволяло взяти бажане на полі бою.

"У нас завжди є варіанти асиметричної відповіді на дії ворога, котрі відбуваються із значно меншою затратою ресурсів, чим ми всі могли уявити", - пояснив аналітик, зауваживши нещодавні атаки БПЛА на обʼєкти окупантів на відстані 850 км від українського кордону.

відео дня

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

"Буде важкий період" - основне з заяви Буданова

В інтервʼю ВВС очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

Новини з фронту - головне за 23 квітня

Нині росіяни зосередили силу розміром із дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки. У її складі - переважно чотири бригади Центрального військового округу Збройних сил РФ, зазначає Інститут вивчення війни.

Ці плани спрямовані на підтримку російської цілі оперативного рівня, яка полягає в досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

Крім того, РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Але аналітики ISW оцінюють імовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США.

Ситуація залишається напруженою й у районі населеного пункту Очеретине. Російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. При цьому експерт BILD Юліан Рьопке вказував на те, що російські війська продовжують просування вздовж залізниці на 3 км вглиб українських позицій і вже ввійшли в селище.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Кирило Буданов
Реклама

Головне за день

США вперше передадуть Україні ATACMS великої дальності - CNN

США вперше передадуть Україні ATACMS великої дальності - CNN

23:25 Політика
Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:27 Україна
Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

21:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

Він плакав : король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною 8864

"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

3 бригади пройшли вперед : Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході 5531

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу 4462

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій 2973

Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій

Останні новини

03:45

Коли краще пити каву зранку: експерт назвав точний час

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт із Юрієм Горбуновим

02:40

Експерт дав оцінку прогнозу Буданова про "важкий" травень: чого чекати

02:10

"Гірше за втрату Авдіївки": полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті

01:50

Путіністка Евеліна Бльоданс розповіла про повернення Алли Пугачової до РФ

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
01:28

Може скоро "відкинути ковзани": спливли нові деталі хвороби Кадирова

23 квітня, вівторок
23:53

Встиг дійти до машини: на чоловіка путіністки Поплавської напали в Москві

23:49

Як очистити лоток для порошку в пральній машині: знахідка вас здивує

23:25

США вперше передадуть Україні ATACMS великої дальності - CNN

Реклама
23:01

Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

23:00

Потрібно негайно зробити важливу дію: священник розповів, чому сняться померліВідео

22:27

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:21

Божественний смак і не тріскається: Ектор назвав секретний інгредієнт глазурі для паскиВідео

21:59

"Живіть тепер із цим": Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу

21:15

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

20:57

"Жіноче щастя" пишно зацвіте: чому потрібно тримати його в одному місці

20:44

Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes

20:41

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

19:57

"Капітуляція флоту": в ЗСУ повідомили про втечу кораблів РФ з Чорного моря

19:37

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

Реклама
19:35

Порошенко потрапив у скандал: запропонував гроші військових спрямувати на ремонт велосипедних доріжок - політологВідео

19:35

Вихід з Карабаху: не все так радужно на болотахПогляд

19:27

Як відучити кота гадити у клумбах та саду: забудуть туди дорогу

19:07

Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

18:41

Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна

18:40

Тарас Цимбалюк осоромився перед обраницею невдалим подарунком

18:26

Чоловікам не видають документи: у Варшаві величезні черги після жорстких обмеженьВідео

18:16

Почалась боротьба з "ухилянством": усе про обмеження для чоловіків за кордономВідео

18:03

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США

17:59

Ситуація на фронті загострилась: в ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки

17:28

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

17:26

Як легко та швидко прибрати іржу в домі: дієва знахідка для господиньВідео

17:15

Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине

17:14

Життя стане щасливим: що обов'язково потрібно зробити 24 квітня - прикмети дня

16:47

Окупанти переплутали своїх "товаришів" із РДК: історія закінчилася "феєрично"

16:41

Місячний календар на травень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:30

"У любові до російського": Маша Єфросиніна чітко показала свою позицію

16:28

Пакет на $60 млрд: зброю в Україну перекинуть швидше, у CNN дізналися сценарій

16:16

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

16:13

Гороскоп на сьогодні 24 квітня: Тельцям - витрати на кожному кроці, Рибам - важкий вибір

Реклама
16:02

Принцу Луї шість: Кейт Міддлтон мило сфотографувала харизматичного сина

15:39

Україна може не отримати допомогу від США на всю суму: посол назвала причину

15:20

Як робиться сир із пліснявою: ось чому він так дорого коштує

15:15

Невиліковно хвора Селін Діон розповіла про боротьбу з хворобою і показала своє тілоВідео

15:00

"Мені боляче": Єфросиніна розкрила деталі спілкування з "російською" сестрою

14:40

Місячний календар стрижок на травень 2024: коли стригтися і фарбуватися

14:32

Тепер їздить з водієм: чим закінчилася ДТП із блогеркою Квітковою

14:30

Ця закуска стане зіркою святкового столу на Великдень 2024: 3 розкішні рецепти за хвилинуВідео

14:29

Ризик штурму Харкова і Сум: генерал попередив про несподіваний напрямок удару

14:27

Будуть потужні дощі і штормовий вітер: Україну накриває новий циклон

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти