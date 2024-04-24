Експерт дав оцінку прогнозу Буданова про "важкий" травень: чого чекати

Кремль вже втратив "вікно можливостей" для наступу, вважає аналітик Іван Киричевський.

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На що натякав Буданов? Пояснення аналітика / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Киричевського, УНІАН

Слова очільника ГУР Кирила Буданова про важкий травень - початок червня не варто сприймати як тривожний сигнал, зауважив аналітик Defense Express Іван Киричевський. Навпаки - представники воєнного командування натякають, що щодо намірів ворога є усі необхідні дані.

На думку Киричевського, Кремль вже втратив "вікно можливостей", яке йому дозволяло взяти бажане на полі бою.

"У нас завжди є варіанти асиметричної відповіді на дії ворога, котрі відбуваються із значно меншою затратою ресурсів, чим ми всі могли уявити", - пояснив аналітик, зауваживши нещодавні атаки БПЛА на обʼєкти окупантів на відстані 850 км від українського кордону.

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Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

"Буде важкий період" - основне з заяви Буданова

В інтервʼю ВВС очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

Новини з фронту - головне за 23 квітня

Нині росіяни зосередили силу розміром із дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки. У її складі - переважно чотири бригади Центрального військового округу Збройних сил РФ, зазначає Інститут вивчення війни.

Ці плани спрямовані на підтримку російської цілі оперативного рівня, яка полягає в досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

Крім того, РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Але аналітики ISW оцінюють імовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США.

Ситуація залишається напруженою й у районі населеного пункту Очеретине. Російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. При цьому експерт BILD Юліан Рьопке вказував на те, що російські війська продовжують просування вздовж залізниці на 3 км вглиб українських позицій і вже ввійшли в селище.

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