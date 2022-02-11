6 років приховувала смерть матері заради соцвиплат: у Хмельницькому засудили шахрайку

Жінка отримувала соцвиплати по догляду за матір'ю, яка померла шість років тому / УНІАН, pixabay

У Хмельницькому судили жінку, яка отримувала соцвиплати по догляду за матір'ю, яка померла шість років тому.

Жінка систематично подавала документи на отримання державної допомоги від імені матері, повідомили в прокуратурі Хмельницької області.

Суд визнав 48-річну хмельничанку винною у шахрайському заволодінні бюджетними коштами (Ч.Ч. 1, 2 СТ. 190 Кримінального кодексу України).

У 2014 році жінці, яка доглядала за своєю матір'ю, була призначена державна соціальна допомога. Через рік мати жінки померла, але дочка цей факт приховала і кожні пів року продовжувала подавати в управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів.

читайте такожМайже 3 млрд доларів: транш МВФ на відновлення економіки влада направить на соцвиплати українцямТаким чином, вона незаконно отримала понад 70 тис грн.

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"Вироком Хмельницького міськрайонного суду вона засуджена до 2 років позбавлення волі з встановленням випробувального терміну", - повідомили в прокуратурі.

Раніше ми повідомляли, що в місті Шепетівка в Хмельницькій області 30-річна місцева жителька втратила понад 100 тисяч гривень, коли намагалася продати взуття через дошку оголошень в Інтернеті. Жінка потрапила на гачок шахраїв.

Також повідомлялося, що в Житомирі ветеран АТО збирав гроші на операцію дружині, однак його обдурили аферисти. Чоловік вирішив продати комп'ютерну техніку вартістю 114 тисяч гривень. На онлайн-дошці оголошень знайшов покупця, відправив йому софт через службу доставки Justin.

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