5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже 'не в строю' - речник ВМС

5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже "не в строю". Наразі у країни-агресорки недостатньо сил, щоб поповнювати втрати у великих бойових одиницях Чорноморського флоту, розповів в ефірі FREEDOM представник ВМС України Дмитро Плетенчук.
"(Для росіян - Главред) перекрито можливість поповнювати Чорноморський флот. Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали до тих 6-7, що вже були. Але результат відомий: 5 з них вже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.
Він уточнив, що для росіян закрито найпростіший спосіб перекидання кораблів - Босфорський канал.
"Так, у них чотири флотилії. У Каспійському морі є непоганий судноплавний канал, вони вже перетягували якісь одиниці. Але не забуваємо, що Каспійське море - теж море спільного користування. Там теж не простий геополітичний розклад - наприклад, Азербайджан і Іран", - пояснив представник ВМС.
Теоретично у Росії є можливість перекидати через внутрішні води материкової частини країни деякі види кораблів, додав Плетенчук. Але це, зокрема, загрожує обмеженням за габаритами.
"В якійсь мірі Чорноморський флот замкнений", - підкреслив Плетенчук.
Удари по російському флоту
Росія почувалася вільно у Чорному морі тільки в перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак удари по крейсеру "Москва" і звільнення Зміїного змусили агресора перемістити свій флот ближче до Криму і ховати його від нових ударів ВМС України.
Регулярні атаки морських дронів на російські кораблі змусили окупантів перекинути свої підводні човни до Новоросійська.
Втім, навіть такі заходи з посилення безпеки Росію не рятують. Наприклад, вже в цьому місяці, у серпні, в порту Новоросійська було підбито десантний корабель "Оленегорский Горник", а біля берегів Криму - підсанкційний танкер "Сиг".
Попри це, РФ все ще залучає Чорноморський флот до ударів по материковій Україні.
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