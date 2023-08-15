5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже 'не в строю' - речник ВМС

Чорноморський флот певним чином "замкнений", вважає представник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ завдають ударів по флоту РФ у Чорному морі / Колаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанського, скріншот

5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже "не в строю". Наразі у країни-агресорки недостатньо сил, щоб поповнювати втрати у великих бойових одиницях Чорноморського флоту, розповів в ефірі FREEDOM представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"(Для росіян - Главред) перекрито можливість поповнювати Чорноморський флот. Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали до тих 6-7, що вже були. Але результат відомий: 5 з них вже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що для росіян закрито найпростіший спосіб перекидання кораблів - Босфорський канал.

"Так, у них чотири флотилії. У Каспійському морі є непоганий судноплавний канал, вони вже перетягували якісь одиниці. Але не забуваємо, що Каспійське море - теж море спільного користування. Там теж не простий геополітичний розклад - наприклад, Азербайджан і Іран", - пояснив представник ВМС.

Теоретично у Росії є можливість перекидати через внутрішні води материкової частини країни деякі види кораблів, додав Плетенчук. Але це, зокрема, загрожує обмеженням за габаритами.

"В якійсь мірі Чорноморський флот замкнений", - підкреслив Плетенчук.

Удари по російському флоту

Росія почувалася вільно у Чорному морі тільки в перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак удари по крейсеру "Москва" і звільнення Зміїного змусили агресора перемістити свій флот ближче до Криму і ховати його від нових ударів ВМС України.

Регулярні атаки морських дронів на російські кораблі змусили окупантів перекинути свої підводні човни до Новоросійська.

Втім, навіть такі заходи з посилення безпеки Росію не рятують. Наприклад, вже в цьому місяці, у серпні, в порту Новоросійська було підбито десантний корабель "Оленегорский Горник", а біля берегів Криму - підсанкційний танкер "Сиг".

Попри це, РФ все ще залучає Чорноморський флот до ударів по материковій Україні.

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