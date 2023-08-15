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Україна не перехопила жодну: розкрито ракету, яку найважче збити ППО

Яна Ставська
15 серпня 2023, 18:30 оновлено 15 серпня, 19:05
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Ці ракети доступні для збиття тільки передовими системами протиповітряної оборони.
Україна не перехопила жодну: розкрито ракету, яку найважче збити ППО
РФ атакує Україну Х-22 / Колаж Главреда. Фото: Супротив, скріншот

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення не перехопила жодну з крилатих ракет Х-22, якими агресорка тероризує цивільних.

Як заявив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, Х-22 можуть збивати тільки такі системи ППО як Patriot, для звичайних засобів їхнє збиття наразі недоступне.

"Жодну з крилатих ракет Х-22 взагалі не було знищено. Це ракети, які можна збивати такими засобами як Patriot, які знищують балістику", - висловився Ігнат.

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Він пояснив, що X-22 хоч і вважається крилатою ракетою, вона є надзвуковою.

"Летить близько 4 тисячі кілометрів, заходить по балістичній траєкторії. Такі ракети є поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами, наприклад, сьогодні атакували Донеччину з літаків Ту22м3, і всього (за сьогодні - Главред) чотири ракети було випущено", - зазначив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, протягом місяця Росія випускає по Україні до 100 ракет.

Крім того, росіяни використовують запаси старих радянських ракет.

"Ті ж Х-22, у них в запасі ще є кілька сотень точно. Ці ракети вони застосовували по Україні вже понад 150 разів", - підсумував Ігнат.

Ракета Х-22 - що про неї відомо

Х-22 "Буря" (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО — AS-4 Kitchen — "Кухня") — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія.

Ракета призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Під час російсько-української війни в 2022 році стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera та по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та у м. Дніпро.

Росія атакувала Україну 15 серпня - усі подробиці

У ніч на 15 серпня російські терористи атакували Україну ракетами. Про вибухи повідомляли у Дніпрі, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі та ін.

Всього, згідно з даними МВС, було атаковано 8 регіонів України, в результаті ударів загинуло 3 людини, ще 27 отримали поранення.

Пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, один медичний та один освітній заклад. Крім того, уражень зазнав шведський завод SKF у Луцьку.

В ОП розповіли, що під час нової атаки російські окупанти використали ракети Х-101, виготовлені вже під жорсткими санкціями.

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