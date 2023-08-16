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Пригожин психане і захопить Мінськ, щоб стати президентом Білорусі – Шейтельман

Альона Вороніна
16 серпня 2023, 03:20
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У глави ПВК "Вагнера" немає грошей на тривале утримання своїх найманців. Тому він може захопити столицю Білорусі, щоб оголосити себе президентом.
Евгений Пригожин, Михаил Шейтельман
Пригожин психане і захопить Мінськ, щоб стати президентом Білорусі, вважає Шейтельман/ колаж: Главред, фото: скрін

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин не зможе довго утримувати своїх найманців за власні гроші, перебуваючи на території Білорусі. Поки що він може витягувати гроші зі своєї кишені, але так він протримається не більше, ніж кілька місяців. Щоб вирішити це питання, Пригожин може піти на радикальний крок – захопити Мінськ і проголосити себе президентом Білорусі.

Таку думку висловив політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман в інтерв'ю Главреду. Він нагадав, що Пригожин після свого бунту в Росії визнав, нібито він пішов на Москву, тому що "психанув". На Мінськ він теж може піти, коли психане через проблеми, які у нього виникнуть через нестачу грошей.

"10 тисяч осіб, їм треба якось годуватися. Пригожин повинен кожен день діставати зі своєї кишені особисті гроші і годувати 10 тисяч осіб. Хто ж стільки протримається? Ну, місяць, два, три я ще розумію, а далі? Тому я одразу давав три місяці ПВК "Вагнер" в Білорусі. Просто в Мінську є "їжа". Ти прийшов, забрав собі Республіку Білорусь, оголосив себе самопроголошеним президентом, і у тебе немає проблем", – зазначив Шейтельман.

Політтехнолог нагадав, що Олександр Лукашенко також зараз є самопроголошеним президентом Білорусі. Тому і замість нього будь-хто може проголосити себе президентом, якщо зможе захопити владу.

"Тобто будь-який безхатько сьогодні може прийти до Мінська, і, якщо він зможе вибити Лукашенка з кабінету, то він буде самопроголошеним президентом. У будь-якому випадку нелегітимним і невизнаним. То яка різниця, яким буде прізвище цієї людини – Лукашенко чи Пригожин?! Для світу нічого не зміниться. Один бандит сидить в якомусь кабінеті і каже, що він президент, інший бандит сидить", – сказав Шейтельман.

Проте у Білорусі є уряд, і він визнаний Європою і Заходом, каже політтехнолог. З урядом спілкуються у світі, й коли був живий міністр закордонних справ Макей, він їздив до Європи з візитами. Тому уряд Білорусі зможе функціонувати.

"Пригожину абсолютно не цікаво керувати тракторами "Білорусь", колгоспи відбудовувати – це все не його. Але у нього буде дієздатний уряд, який працює, наскільки це можливо в рамках білоруської економіки. Він самопроголошений президент, у нього є своя вотчина, і у нього є 9 мільйонів рабів, які роблять те, що він хоче. Хочеш – роби з них ПВК, хочеш – до Африки їх відправляй копати золото", – зазначив Шейтельман.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду о Пригожине и его планах в Беларуси:

Вагнерівці у Білорусі

Нагадаємо, Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що частина білоруської армії проведе навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи "Вагнера". У британській розвідці попередили про загрозу на кордонах НАТО.

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