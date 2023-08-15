В Україну увірветься неймовірна задуха: синоптики попередили про небезпеку

Найспекотніше буде на території Миколаївської, Вінницької та Херсонської областей.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vorvetsya-neveroyatnaya-duhota-sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-10493488.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 16 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 16 серпня стане теплішою. Температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки на території Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Тернопільської, Рівненської областей та в Криму.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня / фото: ventusky

Погода на 16 серпня

В Україні 16 серпня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Однак невеликі короткочасні дощі місцями будуть в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

відео дня

Очікується, що вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +36

За даними meteoprog, 16 серпня температура в Україні підвищиться до 36 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Миколаївської, Вінницької та Херсонської областей. Всього на 1 градус нижчою температура буде на території Хмельницької та Житомирської областей.

Найхолодніше буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до 16 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня / фото: meteoprog

Погода 16 серпня в Києві

Погода у Києві 16 серпня буде без опадів. Синоптики прогнозують невелику хмарність. У цей день буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Вас також зацікавить: