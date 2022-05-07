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42 "двохсотих" і понад 100 поранених: ЗСУ вдало навідалися в польовий табір окупантів

7 травня 2022, 11:00

Наші захисники продовжують знищувати ворога.

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ЗСУ навідалися до польового табору окупантів / Макс Левін

В Україні ліквідовано понад 40 російських військових з Амурської області Російської Федерації, понад 100 окупантів отримали поранення.

4 травня завдано удару по польовому табору 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, м. Катеринославка, Амурська область) 35 загальновійськової армії, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Втрати особового складу бригади склали: 42 військовослужбовців - загинуло, понад 100 отримало осколкові поранення", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, російські окупанти в Запорізькій області наступали в районі міста Оріхів і в результаті атаки зазнали великих втрат - більше сотні вбитих військовослужбовців 1-го армійського корпусу були доставлені в центральний морг тимчасово окупованої Горлівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контрнаступ Збройних сил України може статися після того, як війська освоять нову зброю, яку надсилає Захід.

Перехід українських підрозділів в атаку може початися не раніше кінця червня. Ситуація залежатиме від перекидання військами Росії своїх резервів на нашу територію.

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