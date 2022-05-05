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Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУ

5 травня 2022, 09:15

Зараз 38-й гвардійська окрема мотострілецька бригада окупантів знаходиться в прикордонному районі і чекають остаточного переміщення в Росію.

Техніка
Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати / колаж фото Генштабу ЗСУ

Агресори з 38-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади розпочали масово відмовлятися від участі у війні проти України - мовляв, бояться занадто великих втрат. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці представники Генерального штабу ЗСУ у зведенні щодо військової обстановки на ранок 5 травня.

Зараз вищевказаний підрозділ окупантів знаходиться в прикордонному районі і чекають переміщення в Росію. Воно давно було переформоване з 143-го мотострілецького полку постійної боєготовності. Складається з мотострілецького, танкового, інженерного, ремонтного батальйонів, підрозділів постачання та медичного забезпечення, протитанкового артилерійського дивізіону, рот розвідки та комендатури, а також взводу.

Також відомо, що бунтівні настрої назріли не тільки в цій бригаді окупантів. За даними Генштабу української армії, великі проблеми є і в підрозділі бойовиків з 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Зараз ця бригада знаходиться в одному з населених пунктів Сватівського району Луганщина. І її доукомплектовували місцевими жителями. З цілком зрозумілих причин, у них низький морально-психологічний стан, проблеми зі зброєю і бронею, і, в кінцевому підсумку, ще не готові до виконання завдань.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів, щоб змусити їх йти в наступ проти Збройних сил України.

Це випливає з перехоплення розмови командира полку загарбників, що воює під Ізюмом в Харківській області, повідомили в СБУ.

"Мої теж стали боятися дуже. Все без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І нема результату. Тут все повністю деморалізовані. У ротах залишилося по 10-15 чоловік в кращому випадку. На доукомплектування було відправлено молодих, близько 60 осіб... з них половина боягузів, панікерів", – розповідає він.

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Автор: Єгор Бунін
viber
окупація новини України війна Росії та України
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