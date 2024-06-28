Про що Путін попросив Кім Чен Ина: Жданов розкрив деталі

У Північної Кореї є і свої інтереси в угоді про стратегічне партнерство з РФ.

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Путін і Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін і очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

За словами Жданова, договір про стратегічне партнерство між Російською Федерацією і КНДР охоплює широкий спектр питань, однак основне завдання Москви полягає в отриманні боєприпасів.

"Росії потрібні боєприпаси і комплектуючі для виробництва озброєнь, і вона сподівається на їх отримання від Північної Кореї", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

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У Північної Кореї є і свої інтереси в цій угоді з РФ.

"Кім Чен Ин не такий простий, він розраховує на те, що Москва передасть Пхеньяну ракетні та космічні технології. Зараз завдання КНДР №1 - створення супутникової розвідувальної системи, яка змогла б забезпечити розвідку і супровід польоту балістичних ракет на територію Сполучених Штатів Америки", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Візит Путіна до КНДР

18 червня очільник країни-окупанта Володимир Путін приїхав із візитом до Північної Кореї.

Делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбулася особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна і Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні та заявив про важливість "стратегічного балансу у світі".

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

У Білому домі заявили, що країна-агресор Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, з Китаєм.

Раніше стало відомо, що Північна Корея переправила в Росію контейнери, які можуть вміщати майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Москва також отримала десятки балістичних ракет і передає Пхеньяну технології для супутників, танків і літаків.

Південнокорейський телеканал TV Chosun повідомив, що вже в липні 2024 року Північна Корея відправить великомасштабні військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" на окупованій Донеччині.

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