20-річний захисник України в першому бою підбив два танки і одну БМП окупантів / фейсбук Єгор Логінов

Двадцятирічний захисник України у своєму першому бою підбив два танки і одну бойову машину піхоти (БМП) російських окупантів. Ворожа колона, яка намагалася прорватися до Житомирської траси, була зупинена.

Український журналіст Єгор Логінов розповів, що воїн з позивним "Змій" до повномасштабного російського вторгнення був студентом Уманського педагогічного університету.

24 лютого він вступив до лав Київської територіальної оборони, а вже через кілька днів вперше взяв участь у військових діях біля села Дмитрівка в бучанському районі на Київщині.

"Першими в житті пострілами з РПГ - 7 підбив два танки і одну БМП. Колона ворожої техніки, що рвалася до Житомирської траси, була зупинена", - розповів журналіст.

читайте такожГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїРаніше ми розповідали, що бійці Національної гвардії України знищили екіпаж танка російських окупантів. Рашисти якраз відправлялися на завдання.

Також повідомлялося, що спецназівці Національної гвардії України під час рейду на одному з ізюмських напрямків знищили ворожий БМП-2 разом з особовим складом і підбили танк ворога.

Читайте також: