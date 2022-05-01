Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Стугна, гелікоптер / УНІАН / facebook.com/128brigade

Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК"Стугна-П". відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в месенджері Telegram Антон Геращенко.

"Днями з "Стугни-П "збили ще один російський вертоліт Ка-52" Алігатор", - пише він у коментарі до відео.

Довідка. Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Озброєння:

гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор".

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

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