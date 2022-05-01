Рашистів відправили в пекло: на Луганщині нацгвардійці знищили екіпаж танка РФ

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Бійці Національної гвардії України знищили екіпаж танка російських окупантів. Рашисти якраз відправлялися на завдання.

Відео знищення окупантів РФ показали в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували відправитися на завдання, а вирушили в пекло. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро. Все буде Україна!", - зазначили в МВС.

Зазначимо, що окупанти прямували до танка, що стоїть на дорозі біля воріт.

Як тільки окупанти вийшли за ворота - по них і вдарили українські воїни.

Дія відбувалася в районі Рубіжного Луганської області.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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