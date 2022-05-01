Рашистів відправили в пекло: на Луганщині нацгвардійці знищили екіпаж танка РФ

Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам.
Бійці Національної гвардії України знищили екіпаж танка російських окупантів. Рашисти якраз відправлялися на завдання.
Відео знищення окупантів РФ показали в Міністерстві внутрішніх справ України.
"Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували відправитися на завдання, а вирушили в пекло. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро. Все буде Україна!", - зазначили в МВС.
Зазначимо, що окупанти прямували до танка, що стоїть на дорозі біля воріт.
Як тільки окупанти вийшли за ворота - по них і вдарили українські воїни.
Дія відбувалася в районі Рубіжного Луганської області.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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