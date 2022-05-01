Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворога

Війська ППО ефективно працюють в Одесі і збивають ворожі цілі - Одеська ОВА / АрміяInform

Сили протиповітряної оборони Одеси працюють ефективно, вони знищили вже 7 літаків російських окупантів. Росія обстрілює місто із захопленого нею Криму. Зокрема, ворожі війська завдавали ударів береговим ракетним комплексом Бастіон - ракетами типу Онікс. Такими ж ракетами російські військові обстрілювали Сирію. Про це заявив представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що окупанти завдають ракетних ударів по Одесі з окупованого Криму. ППО працює і знищує ворожі повітряні цілі. У регіоні збили вже сім військових літаків.

читайте такожРФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІ"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожим 7:0 на користь Одеси", - сказав Братчук.

Також він додав, що окупаційні війська б'ють ракетами із захопленого Криму береговим ракетним комплексом Бастіон – ракетами Онікс. Цими ракетами загарбники обстрілювали Сирію.

Сергій Братчук нагадав, що ввечері, 30 квітня, після 18 години, в Одесі сталися вибухи, в результаті яких було зруйновано злітну смугу. Ремонту вона не підлягає. Там пройшла рятувальна операція.

Ракетний удар по аеропорту в Одесі

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко 30 квітня повідомив, що російські окупаційні війська із захопленого Криму завдали ракетний удар по аеропорту в Одесі.

За словами чиновника, було зруйновано злітно-посадкова смугу. Постраждалих немає.

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