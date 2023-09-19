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13 і 14 вересня стали для росіян "чорними": ГУР анонсує нові "бахи" в Криму

Яна Ставська
19 вересня 2023, 20:04 оновлено 19 вересня, 20:14
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В СБУ, своєю чергою, пояснили, чому системно виводять з ладу великі десантні кораблі Чорноморського флоту.
13 і 14 вересня стали для росіян 'чорними': ГУР анонсує нові 'бахи' в Криму
Окупантів у Криму переслідує "бавовна" / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Спецоперація українських військових в окупованому Криму триває, атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, продовжаться.

Як розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, останні кілька днів стали для російських загарбників в Криму "чорними".

"Навіть у власних зведеннях починають говорити правду. Можемо констатувати, що 13 і 14 вересня вже є "чорними днями" для окупантів, зокрема, в Криму. Такої кількості ураженої техніки і БК вони давно не спостерігали. Далі буде. Це активні заходи, які триватимуть", - заявив Юсов.

відео дня

Водночас у прес-службі СБУ в коментарі "LIGA.net" пояснили, що зосереджені, зокрема, на великих десантних кораблях росіян біля півострова. Всього впродовж двох років в Криму та Чорному морі було уражено принаймні 7 ворожих цілей.

Для чого росіянам ВДК

У разі втрати Росією Кримського мосту та перерізання "сухопутного коридору" великі десатні кораблі стануть для окупантів "чи не єдиним способом сполучення з півостровом".

В цьому контексті втрата Чорноморським флотом ВДК "Оленегорський горняк" для РФ виявилась особливо болючою.

"Тож треба, щоб на той момент їх (ВДК - Главред) залишилося якомога менше", - підсумували у відомстві.

Втрати росіян у Криму - дані СБУ

Впродовж 2022-2023 років спецоперації СБУ вразили такі цілі окупантів:

  • Кримський міст (жовтень 2022 і липень 2023 року);
  • фрегат "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Голубець" у Севастопольській бухті (жовтень 2022 р.);
  • десантний корабель "Оленегорский горняк" (липень 2023 р.);
  • танкер "Сіг" (липень 2023 р.);
  • система ППО "Тріумф" у Криму (вересень 2023 р.);
  • ракетний корабель "Самум" (вересень 2023 р.);
  • та інше.

В СБУ наголосили, що метою систематичних атак на окупантів в Криму залишається виведення з ладу Чорноморського флоту, в тому числі ракетоносіїв. Через регулярну "бавовну" загарбники почали ховати кораблі у бухті.

"Тепер для запуску ракет кораблі треба спочатку вивести на позиції. Це дає нам більше часу, щоб підготуватися до відбиття атак", - зауважили у спецслужбі.

Вибухи в Криму - останні новини

Останнім часом окупантів у Криму переслідує "бавовна". Зокрема, ввечері 17 вересня знову прогриміла серія вибухів неподалік військових об'єктів загарбників на півострові. Росіяни звітували про роботу ППО, однак на місці "прильоту" сталась велика пожежа.

До цього всього протягом тижня у Євпаторії було знищено ЗРК росіян С-400 "Тріумф", повністю знищено ВДК "Мінськ" й підбито ракетоносій "Самум", а ще - катер "Тунець".

Керівник ГУР Кирило Буданов, своєю чергою, висловив сподівання, що ЗСУ встигнуть розірвати "сухопутний коридор" окупантів до початку зими.

"Перша оборонна лінія на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробита, а це означає, що операція щодо розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", - відповів він.

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війна в Україні ГУР новини Криму війна Росії та України
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