12-річній дівчинці палалізувало ногу: в Україні підтвердили ще один випадок поліомієліту

У дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість і був діагностований гострий в'ялий параліч
На Закарпатті у 12-річної дівчинки діагностували захворювання на поліомієліт. У дитини паралізувало ногу, школярку госпіталізували до лікарні.
"Почалося все з кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей в сім'ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в'ялий параліч. Були взяті проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус з вакцинних штамів", - передає Zaxid.net слова завідуючої інфекційним відділенням Закарпатської обласної дитячої лікарні віри Соловйової
За її словами, в сім'ї, де проживає дівчинка, є ще двоє дітей. Ніхто з них не був вакцинований від поліомієліту.
читайте такожПараліч на все життя або смерть: поліомієліт у дітей підтвердили ще в одній області УкраїниРайон, в якому зафіксовано випадок захворювання, медики не розголошують з метою забезпечення безпеки сім'ї, але стверджують, що даний випадок не пов'язаний з іншими випадками захворювання.
"Захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане з недавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування в Закарпатті. Офіційні дані з розслідування готуються до оприлюднення, - підкреслила головний епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик.
Поліомієліт в Україні
Перші за багато час випадки діагностували на Рівненщині - спочатку у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер на території однієї з ОТГ області. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи і запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.
Поліомієлітом може захворіти навіть дорослий
Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-яка невакцинована людина.
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