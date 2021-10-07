У однорічної дитини на Рівненщині виявили поліомієліт: у хлопчика відмовляють ноги

Хвороба почала прогресувати / скріншот

На Рівненщині у дитини діагностували поліомієліт. Зараз він не встає на ноги, повідомили лікарі.

Малюкові рік і чотири місяці, він виховується в сім'ї, де десять дітей, а коли він потрапив до лікарні, ноги вже були слабкими, пише "ТСН".

Дитина не була вакцинована - батьки свідомо відмовлялися від обов'язкових щеплень з релігійних міркувань. При обстеженні сім'ї, вірус також був виявлений ще у шести дітей, але парезу кінцівок у них немає.

Зараз фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт - вірусна інфекція.

Поліомієліт: що потрібно знати про хворобу

Це гостре висококонтагіозне вірусне інфекційне захворювання, обумовлене ураженням сірої речовини спинного мозку поліовірусом і характеризується переважно патологією нервової системи.

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Читайте такжеОбмеження через Covid-19 спровокували спалахи поліомієліту та коруХвороба здатна вражати центральну нервову систему і приводити до паралічу. І ці процеси попри лікування, незворотні. Його можуть підхопити як вакциновані діти, так і дорослі — частіше через брудні руки, їжу і воду.

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