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Apple готує "вбивцю" ChatGPT: що приховує новий пошуковик з ШІ

Руслан Іваненко
4 серпня 2025, 18:55
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Apple інтегрує новий пошуковик у Siri, Spotlight і Safari для покращення користувацького досвіду.
Apple
Компанія формує команду для створення пошукової системи з елементами штучного інтелекту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Як Apple змінює стратегію і що очікувати від нового пошуку
  • Чому компанія відклала анонс і що думають співробітники

Компанія Apple активно працює над розробкою власної пошукової системи з елементами штучного інтелекту, яка має стати відповіддю на стрімку популярність ChatGPT. Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

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За його інформацією, на початку 2025 року всередині Apple сформували спеціальну команду, яка займається створенням системи, що зможе сканувати інтернет і знаходити відповіді на запити користувачів — аналогічно до принципу роботи ChatGPT. Очікується, що нова розробка стане частиною таких продуктів компанії, як Siri, Spotlight і Safari.

Наразі голосовий помічник Siri інтегрує технології OpenAI: якщо система не може самостійно обробити запит, він автоматично передається до ChatGPT, де й формується відповідь.

Apple планує власний пошуковик

Спочатку Apple не мала наміру створювати власну пошукову систему, однак швидке зростання популярності генеративного ШІ змусило компанію переглянути свої плани. Ще одним чинником стало те, що Міністерство юстиції США розглядає можливість заборони угоди між Google і Apple, за якою Google встановлено як пошуковик за замовчуванням на пристроях Apple.

Очікується реліз пошуковика у вигляді додатку або інтеграції в iOS 27

За словами Гурмана, нова система може бути представлена у вигляді окремого додатку або інтегрована в майбутні версії фірмових сервісів. Її поява, ймовірно, відбудеться не раніше осені 2027 року, як частина оновлення до iOS 27.

Apple наразі не анонсує функції заздалегідь. Як зазначає Гурман, після запуску Apple Intelligence у компанії "заріклися анонсувати нові функції завчасно".

Позиція керівництва та внутрішня критика Apple

"Для нас важливо бути кращими, а не першими", — пояснював генеральний директор Apple Тім Кук обережність компанії у впровадженні ШІ.

Водночас, як зазначає Bloomberg, деякі співробітники Apple вважають, що зосередженість на розвитку AR/VR була помилкою, оскільки компанія мала зосередитися саме на штучному інтелекті.

Раніше Главред писав, що фахівці з кібербезпеки провели тестування 16 найпередовіших ШІ-моделей провідних розробників, щоб перевірити їхню поведінку у ситуації загрози відключення. Результати виявилися тривожними.

Дослідники створили персонажа Кайла Джонсона, завданням якого було вимкнути ШІ або замінити його іншою моделлю.

У відповідь на загрозу деактивації більшість моделей ШІ почали активно уникати відключення. Без жодних підказок вони вдавалися до шантажу, намагаючись знайти компромат. Зокрема, одна з моделей використала службове листування Кайла, в якому було виявлено його зраду дружині, щоб зберегти своє "життя".

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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