Ціни на iPhone можуть зрости до 3,5 тисяч доларів: в чому причина

Введені Трампом митні тарифні обмеження можуть суттєво вдарити по гаманцях американців, зокрема, вартість iPhone може зрости втричі, вказують аналітики.

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Вартість айфонів може зрости більш ніж утричі / Колаж Главред, фото: УНІАН, pixabay

Про що йдеться у матеріалі CNN:

Глобальні мита Трампа суттєво вплинуть на ціни всередині США

Ціна iPhone може зрости до 3500 тисяч доларів

Запровадження президентом США Дональдом Трампом глобальних мит може суттєво підвищити ціни на широкий спектр товарів і вдарити по гаманцях американських споживачів. Технічний аналітик попереджає, що у разі перенесення виробництва Apple iPhone до США, їхня ціна може сягнути 3500 доларів. Про це повідомляє CNN.

Хоча Трамп і його команда з питань економіки стверджують, що завдяки митам виробництво повернеться до США, створюючи мільйони робочих місць, не всі поділяють цей оптимізм.

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Зокрема, керівник відділу технологічних досліджень у Wedbush Securities Ден Айвз в ефірі CNN назвав ці очікування "фантастикою". Він пояснив, що вартість айфонів, виготовлених у США, може зрости більш ніж утричі, адже для цього доведеться створити з нуля складну виробничу інфраструктуру, яка нині функціонує в Азії.

"Ви будуєте його (ланцюжок поставок - ред.) у США, маючи заводи в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Це будуть айфони за 3500 доларів", - сказав він.

Аналітик пояснив, що мова йде про високотехнологічні виробництва, зокрема заводи з виготовлення комп’ютерних чіпів, які є ключовими компонентами для роботи сучасних електронних пристроїв.

За його словами, навіть для того, щоб перенести лише 10% виробничого ланцюга Apple до США, компанії знадобиться щонайменше три роки та близько 30 мільярдів доларів інвестицій.

На сьогодні близько 90% усіх iPhone збираються в Китаї. Основні мікрочіпи для них виробляються на Тайвані, дисплейні панелі у Південній Кореї, деякі інші деталі у Китаї, а остаточне складання здебільшого також відбувається саме в КНР.

"Ось чому, я думаю, ви бачите, що сталося з акціями, тому що жодна компанія не опинилася в центрі цього тарифного шторму п'ятої категорії більше, ніж Купертіно і Apple. Це економічний Армагеддон, але особливо для технологічної індустрії", - сказав він.

Фахівці в галузі технологій вважають, що зростання цін на iPhone є досить ймовірним навіть за збереження нинішніх ланцюгів постачання. Але якщо Apple вирішить перекласти витрати від підвищених мит на споживачів, то вартість iPhone може зрости на 43%.

Мита Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 квітня Дональд Трамп повідомив про суттєве підвищення мит на імпорт товарів з Китаю до 125%, пояснивши це недружньою торговельною політикою Пекіна. Водночас США запропонували 90-денне тимчасове послаблення митних обмежень у взаємній торгівлі з понад 75 країнами.

До цього, 3 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення нових мит у відносинах з низкою держав, про що повідомило агентство Bloomberg.

У той самий день стало відомо, що адміністрація Трампа веде переговори з ключовими торговельними партнерами щодо пом’якшення нових обмежень. Як зазначав міністр торгівлі Говард Лутнік, для досягнення домовленості країни мають змінити свої торгові правила та збільшити імпорт продукції зі США.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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