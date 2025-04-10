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Ціни на iPhone можуть зрости до 3,5 тисяч доларів: в чому причина

Юрій Берендій
10 квітня 2025, 15:28
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Введені Трампом митні тарифні обмеження можуть суттєво вдарити по гаманцях американців, зокрема, вартість iPhone може зрости втричі, вказують аналітики.
Ціни на iPhone можуть зрости до 3,5 тисяч доларів: в чому причина
Вартість айфонів може зрости більш ніж утричі / Колаж Главред, фото: УНІАН, pixabay

Про що йдеться у матеріалі CNN:

  • Глобальні мита Трампа суттєво вплинуть на ціни всередині США
  • Ціна iPhone може зрости до 3500 тисяч доларів

Запровадження президентом США Дональдом Трампом глобальних мит може суттєво підвищити ціни на широкий спектр товарів і вдарити по гаманцях американських споживачів. Технічний аналітик попереджає, що у разі перенесення виробництва Apple iPhone до США, їхня ціна може сягнути 3500 доларів. Про це повідомляє CNN.

Хоча Трамп і його команда з питань економіки стверджують, що завдяки митам виробництво повернеться до США, створюючи мільйони робочих місць, не всі поділяють цей оптимізм.

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Зокрема, керівник відділу технологічних досліджень у Wedbush Securities Ден Айвз в ефірі CNN назвав ці очікування "фантастикою". Він пояснив, що вартість айфонів, виготовлених у США, може зрости більш ніж утричі, адже для цього доведеться створити з нуля складну виробничу інфраструктуру, яка нині функціонує в Азії.

"Ви будуєте його (ланцюжок поставок - ред.) у США, маючи заводи в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Це будуть айфони за 3500 доларів", - сказав він.

Аналітик пояснив, що мова йде про високотехнологічні виробництва, зокрема заводи з виготовлення комп’ютерних чіпів, які є ключовими компонентами для роботи сучасних електронних пристроїв.

За його словами, навіть для того, щоб перенести лише 10% виробничого ланцюга Apple до США, компанії знадобиться щонайменше три роки та близько 30 мільярдів доларів інвестицій.

На сьогодні близько 90% усіх iPhone збираються в Китаї. Основні мікрочіпи для них виробляються на Тайвані, дисплейні панелі у Південній Кореї, деякі інші деталі у Китаї, а остаточне складання здебільшого також відбувається саме в КНР.

"Ось чому, я думаю, ви бачите, що сталося з акціями, тому що жодна компанія не опинилася в центрі цього тарифного шторму п'ятої категорії більше, ніж Купертіно і Apple. Це економічний Армагеддон, але особливо для технологічної індустрії", - сказав він.

Фахівці в галузі технологій вважають, що зростання цін на iPhone є досить ймовірним навіть за збереження нинішніх ланцюгів постачання. Але якщо Apple вирішить перекласти витрати від підвищених мит на споживачів, то вартість iPhone може зрости на 43%.

Мита Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 квітня Дональд Трамп повідомив про суттєве підвищення мит на імпорт товарів з Китаю до 125%, пояснивши це недружньою торговельною політикою Пекіна. Водночас США запропонували 90-денне тимчасове послаблення митних обмежень у взаємній торгівлі з понад 75 країнами.

До цього, 3 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення нових мит у відносинах з низкою держав, про що повідомило агентство Bloomberg.

У той самий день стало відомо, що адміністрація Трампа веде переговори з ключовими торговельними партнерами щодо пом’якшення нових обмежень. Як зазначав міністр торгівлі Говард Лутнік, для досягнення домовленості країни мають змінити свої торгові правила та збільшити імпорт продукції зі США.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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